Retour du comptoir en février

Du 23 au 26 février aura lieu la 16e édition du comptoir de Sainte-Croix au Centre sportif des Champs de la Joux. De retour après trois ans d’interruption, l’événement organisé par la Société industrielle et commerciale de Sainte-Croix et environs (SIC) promet quelques nouveautés pour cette prochaine édition.

En mars 2020, il avait été l’un des tout derniers grands événements de la région à avoir lieu avant que la pandémie ne mette fin à la quasi-totalité des manifestations. Deux ans plus tard, les organisateurs jouaient la carte de la prudence, renonçant à organiser le comptoir sous sa forme habituelle pour le remplacer par « le comptoir à domicile » : une brochure présentant les différents exposants.

Cette année, la menace du Covid semble loin et le responsable du comptoir, François Béguin, se réjouit que les exposants aient répondu présents à l’appel : cinquante-trois sur quatre jours de fête. C’est d’après lui le nombre le plus élevé atteint pour cet événement. « À chaque fois, on pense qu’il n’y aura pas davantage de place, mais on arrive finalement toujours à rajouter un stand d’une manière ou d’une autre », décrit-il. Comme d’autres comptoirs, celui de Sainte-Croix aura également cette année son « stand d’un jour », sur lequel se succéderont différents exposants durant les quatre journées.

Un hôte d’honneur… à quatre pattes !

Après Travys, le Musée du jeu et les Métiers de la mécanique d’art, François Béguin et son équipe cherchaient un hôte d’honneur tout aussi attractif, qui puisse à la fois mettre en valeur la région et permettre une interaction ludique avec le public. « Cela faisait quelque temps que mon beau-fils me parlait d’amener les animaux de la ferme au comptoir. Donc cette année, on a décidé qu’ils seraient présents et hôtes d’honneur ! », décrit le responsable. Il s’agira surtout des petits animaux, précise-t-il : lapins et leurs petits qui viennent de naître, chèvres (qui devraient mettre bas pendant le comptoir), poneys, moutons… Des invités d’honneur dont la venue a nécessité l’accord du vétérinaire cantonal qui s’assure que leur bien-être soit garanti durant ce type de manifestation. Les animaux, qui se trouveront à l’étage dans le hall extérieur, seront représentés notamment par deux exposants : Prometerre et les Paysannes vaudoises. Une fausse vache sera également présente pour initier petits et grands à la traite.

Un moment convivial avec les artisans locaux

La majorité des stands du comptoir de Sainte-Croix sont occupés par des exposants venant de la région. Pour François Béguin, le comptoir est aussi l’occasion pour le public de côtoyer les entreprises locales dans un autre contexte, plus festif. « Les gens savent ce que je fais et me connaissent, mais cela nous permet de boire un verre avec eux et de discuter de manière conviviale », explique le responsable qui est lui-même patron d’une entreprise de serrurerie.

Pour restaurer les visiteurs, l’organisation du comptoir a pu compter pour la troisième fois consécutive sur Éric Vuissoz, seul à s’être présenté cette année. Le bar, mis en place il y a trois éditions seulement, fera son retour et restera ouvert jusqu’à 1h du matin. Restaurant et bar seront animés midi et soir par différents groupes et orchestres, dont l’Union instrumentale de Sainte-Croix, le Yodleurs Club Edelweiss ou le groupe Let Dzur. Le programme complet est à retrouver sur le site https://comptoir-sainte-croix.ch/.

Et pour terminer, autre nouveauté notable cette année : l’entrée du comptoir sera gratuite.