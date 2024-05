Une pluie de superlatifs

Le public s’est pressé nombreux à la salle communale de Sainte-Croix, samedi dernier : famille et amis des chanteurs, gens de Sainte-Croix et environs, la salle était comble.

Le début du concert a dû être retardé suite à la fermeture de la Côte pour cause d’accident – une partie du public venant de la plaine –, mais il a pu commencer peu après 19h20 par un chant vif, richement accompagné par piano, trombone, cornet et saxophone : « Bâtir sur le Roc ». Les instruments commencent et les chanteurs arrivent sur scène l’un après l’autre, d’un bon pas ; une fois la chorale complète, elle se lance avec énergie dans cette composition très rythmée du chanteur Philippe Decourroux. Le chant a d’ailleurs été repris en bis.

Le concert est ponctué de courtes interventions de deux des directeurs. Marc Dirlewanger, le chef principal, est en effet assisté par trois plus jeunes qui se forment à la direction. Ce qui frappe, c’est la grande variété d’instruments joués par les uns ou par les autres et le nombre de musiciens différents qui s’alternent. Les enchaînements se font d’une manière très fluide, sauf lorsqu’un petit problème technique – vite résolu – vient retarder un peu le démarrage du groupe instrumental.

Les chants se suivent donc, passant du thème de la grandeur et de la puissance de Dieu à celui de notre incapacité, en tant qu’êtres humains, à atteindre les standards parfaits qui nous permettraient d’entrer dans sa Présence. D’où la nécessité de la croix, du sacrifice de Jésus-Christ, seul capable de nous acquitter et de nous permettre d’affronter avec sérénité le jour du jugement. Un chant d’ailleurs s’attaque à cette thématique peu enthousiasmante, et conclut en invitant l’auditeur à rencontrer Jésus comme sauveur, sans attendre qu’il soit notre juge…

Heureusement, on ne s’arrête pas là-dessus. Le concert se poursuit en évoquant la richesse de notre héritage en tant que croyant, la reconnaissance qui s’ensuit, la louange. Je cite quelques mots d’un chant de cette partie centrale : « Oui, je vis parce qu’IL vit ! Amen, amen ! Que mon chant de louange soit infini, parce qu’IL vit ! ». Un autre chant, composé par quelques membres du chœur, continue dans ce thème : Un parfum de bonne odeur, qui proclame : « Je veux entrer dans ta présence débordant de reconnaissance, t’offrir la louange de mon cœur comme un parfum de bonne odeur ».

Le concert prend fin avec quelques chants qui expriment la confiance et la joie du croyant qui connaît le cœur de Dieu. Après un rappel bien mérité et des infos données par les organisateurs, la chorale sort comme elle est entrée, sur le chant Oh ! j’aime tant le nom de Jésus.

Une bonne dose de vitamines spirituelles après la semaine hivernale que nous avons vécue ! Le public, enthousiasmé, a fait honneur à la septantaine de chanteurs enthousiastes ; les échos de la soirée se ressemblent : « génial, magnifique, parfait… quelle joie se dégage sur les visages, quel bien ça fait ! ».

Et le public de se masser dans le foyer Alexeï Jaccard, trop petit pour contenir tous les spectateurs et chanteurs agglutinés autour de la collation.

Une belle soirée, qui a réjoui public et organisateurs, heureux du succès de ce concert qui a permis de réunir des chrétiens de toutes les communautés du village. MERCI Psalmodie !

Pour retrouver les textes des chants ou pour suivre les activités de la chorale : www.psalmodie.ch

Marc Varidel, membre du Comité d'organisation