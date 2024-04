Bilan positif pour le Carnaval 2024

Samedi 20 avril 2024, le Comité mis en place lors de l’assemblée extraordinaire du 7 octobre 2023 a présenté le bilan postmanifestation du Carnaval édition 2024 devant une septantaine de personnes réunies au local de la société.

Dans son rapport, le président Lucien Perrier relève les points positifs de cette édition dont le premier, et pas des moindres, par le fait que la manifestation se soit déroulée pour une fois au chaud, dans la salle du Centre Sportif, sous le signe de la convivialité et sans incidents majeurs.

Lucien Perrier remercie la confrérie des Amis du carnaval pour son excellent travail lors du souper de vendredi soir, toujours fort apprécié de tous.

Si les activités du samedi n’ont pas été aisées à organiser simultanément au Centre sportif et à l’espace Alexeï Jaccard, elles ont séduit le plus grand nombre, adultes et enfants.

Après un cortège du samedi soir au parcours réduit dû au manque de public le long de la rue Centrale ces dernières années, la mise à feu du bonhomme hiver sur la place du Stand a été bien suivie. Cela a permis à plus de monde de se rendre immédiatement sur le lieu de la fête et dans la salle du Centre sportif.

Le cortège du dimanche après-midi a connu un franc succès malgré un nombre moins important de guggenmusiks.

Il est à remarquer que la musique « pour tous » lors des bals a bien été appréciée par les carnavaliers quel que soit leur âge et que de beaux costumes ont été présentés lors des soirées.

Le président relève aussi quelques points négatifs à améliorer, comme faire une demande de prolongement des heures autorisées pour le bal du dimanche soir, que l’emplacement du poste de secours soit mieux signalisé et qu’il y ait plus d’animation dans le village le samedi.

Le président s’excuse de ne pas avoir passé chez tous les commerçants pour des demandes de sponsoring.

Il termine en saluant le bel engouement des gens de la région, signe que le Carnaval leur tient à cœur.

Des comptes en positif

Le caissier, Romain Marion, présente une ébauche des comptes pour cette édition 2024, les comptes définitifs seront présentés lors de l’assemblée générale du 4 octobre 2024.

Les recettes avaient été budgétisées pour un montant de 324’700 francs et les dépenses à 303’300 francs, au final les recettes ont été de 352’500 francs et les dépenses de 257’400 francs, ce qui laisse un bénéfice provisoire de 95’100 francs.

Il faut prendre en compte que la société n’avait pas de charges de cantine et de chauffage cette année.

La bonne fréquentation de la Radio, animée par une équipe motivée, et des rendez-vous bien remplis, karaoké, Radioday, a permis un magnifique résultat de 15’000 francs.

Certaines sociétés qui tenaient des bars ont renoncé à leur cachet pour permettre au Carnaval de perdurer.

Des sponsors ont été rapidement trouvés, étant donné le laps de temps relativement court entre l’assemblée extraordinaire et le début de la manifestation, Romain Marion les remercie de leur générosité.

Les dettes annoncées lors de l’assemblée extraordinaire ont toutes été honorées, reste le montant dû à la Police de 50’800 francs à payer, montant en négociation avec le créancier.

Le système Cashless mis en place depuis l’année dernière est agréable, facile d’utilisation et plus rapide aux bars que l’an passé, et est bien accepté par tous.

Le comité a constaté qu’il faudra revoir les horaires d’ouverture et fermeture des caisses, améliorer le système de recyclage et surtout faire attention aux dépenses relatives aux animations et achat de matériel.

L’édition 2025 est d’ores et déjà prévue les 14, 15 et 16 février 2025 au calendrier des manifestations locales.

La société a demandé le Centre sportif pour ces dates, mais malheureusement sans succès car trop de manifestations sont prévues en février-mars 2025, une demande à la Commune sera faite pour l’édition 2026.

Le Carnaval 2025 se déroulera sous une cantine avec les frais que cela comporte, soit 60’000 francs de location plus le chauffage, cette location sera partagée avec le camp de ski des Jeunesses campagnardes et une demande d’offre a été faite pour trouver un système de chauffage moins onéreux.

D’autre part, le Comité souhaite que le repas du vendredi soir et le cortège du dimanche restent gratuits, que quelques guggenmusiks de plus participent à la fête et que le Carnaval de Sainte-Croix redevienne une manifestation fiable.

Après avoir annoncé les diverses manifestations de cette année (voir site du Carnaval), le Président clôt l’assemblée en remerciant tous et toutes pour leur engagement lors de la manifestation.

C. Jaccard