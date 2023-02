Neige et camping font bon ménage aux Cluds

Passer ses vacances ou des séjours prolongés en camping au pied des pistes de ski avait déjà ses inconditionnels. La mise à disposition de caravanes à louer aux Cluds élargit le cercle des « givrés » heureux.

« Je suis arrivé de Genève en octobre 2019 au Camping des Cluds, à Bullet. Depuis, j’y viens un maximum, j’y ai trouvé ma place. » Jeune retraité, Jean-Luc Fivaz s’est créé un petit nid composé d’une caravane et d’un auvent en dur, à l’extrémité sud ouest du camping, au pied des sapins. ll ne lui vient pas à idée de se plaindre de la bise qui balaie l’espace, ni de la grisaille qui l’accompagne. « C’est un vrai hiver, j’aime beaucoup. » Pour Georges Nicolet, son aîné de quelques années, son goût pour le camping hivernal aux Cluds date déjà de quinze ans. « Nous y venons pour profiter de la neige et du soleil. En février, il nous arrive de manger une fondue dehors. » Les deux hommes mettent aussi en avant l’esprit communautaire et la convivialité des lieux.

Le silence ouaté de l’atmosphère hivernale séduit au-delà de la frange d’aficionados qui a ses habitudes parmi la cinquantaine d’emplacements loués à l’année (100 places au total). Marc Waldispuehl, président et administrateur de l’Association Camping Club Région Yverdon (qui coiffe le Vd8, le Pécos et les Cluds) depuis septembre 2020, a eu l’idée d’inscrire cinq caravanes sur une plateforme de location. Le succès est au rendez-vous, « pour autant qu’il y ait de la neige », relève-t-il. « Mais à Nouvel An, elles étaient toutes louées », relève Frédéryck Limoux, gardien des lieux avec Vanesa Gamma. Les trois mois d’hiver assurent aujourd’hui 30 % des recettes du camping selon Marc Waldispuehl.

Grand Nord

Des familles, des sportifs et des jeunes retraités apprécient de pouvoir pratiquer leurs activités favorites à proximité immédiate de leur logement, et de profiter des restaurants et buvettes alentour. Le soir, calfeutrés dans leur « tanière » chauffée le plus souvent au pétrole ou au gaz, ils savourent l’ambiance Grand Nord.

La pandémie de coronavirus a amené aux Cluds une nouvelle catégorie de campeurs, les télétravailleurs, en location ou avec leur camping-car (7-8 emplacements disponibles en hiver). En cheminant dans les allées, Frédéryck Limoux, le gardien des lieux, signale un camping-car devenu le logement saisonnier d’une personne qui travaille dans la région.

Être à l’aise sur les routes enneigées et muni d’un chauffage performant dans son véhicule ou sa caravane ne sont pas les seuls impératifs pour assurer un minimun de confort hivernal. « Nous devons vidanger l’eau chaque fois que nous partons, sinon elle gèle », avise Georges Nicolet. En cas de fortes chutes de neige, il faut aussi s’organiser pour délester le toit des caravanes.

Des projets

En hiver, les espaces communs, sanitaires, zone de lavage de la vaisselle, cuisinette de dépannage, plus de première jeunesse mais confortablement chauffés et bien entretenus, sont prisés. Il est également possible de laver et sécher son linge.

L’arrivée du nouvel administrateur a donné un coup d’accélérateur au développement du camping, soulignent Georges Nicolet, qui est aussi le vice-président du Camping Club Région Yverdon et Frédéryck Limoux, gardien. Les projets sont nombreux. Un agrandissement du bâtiment de l’accueil et des espaces communs est prévu dès avril 2023. Des panneaux solaires photovoltaïques et thermiques – ces derniers pour économiser le gaz qui chauffe l’eau sanitaire – vont être posés. Un local fermé pour les vélos va aussi être construit. « Nous devons faire plus pour les cyclistes et les vététistes », reconnaît le patron. Un service de location de vélos ou de trottinettes électriques est envisagé. À plus long terme, l’agrandissement du terrain – pour offrir plus de places à la clientèle de passage – et l’installation d’hébergements insolites sont considérés.