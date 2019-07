Un cortège des écoles fort apprécié

La deuxième édition de la fête des écoles a eu lieu vendredi dernier pour le plus grand plaisir des enfants et de leur famille. D’autres spectateurs se sont également joints à la foule pour regarder défiler les élèves vêtus des costumes confectionnés en classe.

Le soleil était, une fois encore, de la partie et a apporté la touche estivale à cette fête de fin d’année scolaire. La Direction des écoles avait toutefois décidé de prendre quelques mesures afin de limiter l’exposition des enfants à l’intense chaleur. « Les enseignants ont pris soin de faire boire les enfants avant le cortège et les élèves n’ont fait qu’un seul tour de ville, au lieu des deux prévus initialement », explique Fabian Zadory, directeur des écoles, qui relève le beau travail de préparation des classes.

Les spectateurs auront pu observer plus de 350 élèves transformés en cosmonautes ou extraterrestres, fusées ou avions, ou encore soleils et arcs-en-ciel. Ces derniers étaient manifestement ravis des applaudissements encourageants de la foule. Ils étaient accompagnés d’un groupe de musiciens des Instrums de Sainte-Croix et de L’Auberson et de deux autres groupes musicaux, une fanfare belge et le jazz band « Les pandas royals ».

À la fin du cortège, tous se sont retrouvés au collège de la Gare. Les enfants pour déguster un pain au chocolat et du jus de fruits offert pour l’occasion par les Artisans boulangers-pâtissiers-confiseurs vaudois ; les adultes pour entendre le discours d’accueil de Jean-Philippe Favre, président de l’ADIS, qui a remercié les élèves et le corps enseignant pour leur participation avant de citer Walt Disney : « Tous les rêves deviennent réalité, si vous avez le courage de les poursuivre ». Il a ensuite passé le micro à Franklin Thévenaz pour son ultime discours en qualité de syndic. Ce dernier a relevé le succès de la fête et a félicité les participants : les élèves et leurs enseignants pour le travail accompli, l’ADIS, les familles, ainsi que les spectateurs. Puis de conclure : « L’école c’est la clé du monde, merci de bien préparer nos jeunes pour le futur, car se sont eux qui vont nous succéder. »

…et la fête continue

Tout comme l’année dernière, trois structures gonflables avaient été mises en place afin d’amuser les enfants. Cette deuxième édition semblait davantage axée sur la musique. Les prestations des groupes musicaux se sont enchaînées, ainsi que celle de la classe d’orchestre, composée d’une quinzaine de musiciens, principalement des enfants. L’absence de la ludothèque – dont les animations avaient beaucoup plu lors de la précédente édition – a toutefois été remarquée. La buvette, tenue par LeZarti’cirque, a proposé boissons et petites restaurations et la machine à pop-corn a su régaler les enfants.

La journée s’est terminée avec le spectacle de Bricomic. Un voyage, là encore musical, qui a emporté petits et grands dans l’univers amusant des chanteurs et musiciens Alexandre Cellier et Jean Duperrex. Les artistes pratiquent avec brio l’art du détournement d’objets pour en faire des instruments de musique. Ainsi, l’auditoire a pu entendre des instruments venus d’ailleurs, mais aussi des instruments insolites tels le « chiottophone », une version Bricomic du cor des Alpes ; la raclette à vitre ou l’entonnoir, en passant par le caquelon à fondue et même la carotte.

Du côté de l’ADIS, Jean-Philippe Favre est très heureux de l’engouement généré par la fête : « La population était au rendez-vous et j’ai reçu de nombreux commentaires positifs, et déjà quelques suggestions », partage-t-il.