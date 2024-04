Humour et gaieté avec les Puppets en fanfare

C’est à un show de bonne facture que nous conviait l’Union instrumentale de Sainte-Croix ce samedi 13 avril, le public a répondu nombreux à l’invitation puisque la salle était pleine.

En première partie de la soirée, les 65 élèves des Écoles de musique d’Ornans, Doubs, Valdahon et Sainte-Croix ont offert des prestations de qualité dans le cadre d’un projet de rencontre inter-orchestres. Ce projet, initié par Mathieu Martinez, directeur pédagogique de l’École de musique de Sainte-Croix, a pour but de réunir, pour un moment d’échange musical et de partage, les classes d’orchestre dirigées par lui-même et Loïc Sebile.

Les jeunes musiciens se sont regroupés durant 2 jours pendant les vacances d’octobre et de février afin de préparer un programme de 5 pièces parmi lesquelles « Stand by me », « Pirates des Caraïbes », « Jamaïcan Calypso », « Freed from desire » et « Raiders March ». Les uniques restitutions de l’ensemble de tout ce travail de préparation sont le concert du 16 décembre 2023 à Doubs et celui de ce soir à Sainte-Croix. Des pièces bien enlevées et rythmées présentées par un directeur pas avare de plaisanteries, bien appréciées du public !

À travers ce projet fédérateur, les musiciens ont pu percevoir les particularités de chaque formation et découvrir leurs spécificités. Les élèves ont évidemment apprécié cette expérience et se sont réjouis de jouer devant des salles combles et un public conquis.

Palette de musiques diverses

Après le discours d’Eric Gueissaz, président de l’Instrum, qui a vivement remercié les jeunes musiciens et loué les compétences musicales et humaines de Loïc Sebile et Dylan Magnin, des jubilaires ont été distingués pour 20 ans, 12 ans et 18 ans d’activité, soit Martine, Pauline, Alain, Gilles, Dylan et Alexia. De plus, des nouveaux membres ont été acclamés, Annaëlle, Marion et Félicien.

En outre, le président a remercié les sponsors, la commune de Sainte-Croix et les familles et amis qui soutiennent les activités de la société.

Présentées avec finesse par Alexia et Yann, comédiens professionnels venus de Paris, agitant les marionnettes Marcel, Henriette et Félix, et tentant de donner des conseils à Alain Jeanmonod qui prend sa retraite pour ne rester que le porte-drapeau de l’Instrum, l’Ensemble, costumé de couleurs vives et printanières, a offert un bouquet de 11 musiques variées plus ou moins connues du public. Elles ont été interprétées avec brio sous la direction de Loïc Sebile et Dylan Magnin. Passant de Mary Poppins à Beyoncé, sans oublier Charles Aznavour, les Simpson, les Muppets ou Sting, les musiciens ont su restituer l’ambiance induite par chacune des pièces…

Les plus connues étaient Mary Poppins, une succession de mélodies connues et toujours agréables d’écoute et les chansons d’Aznavour, restées dans la mémoire du plus grand nombre, telles la Bohème ou Viens voir les musiciens… Avec « Sunday Market », musique très rythmée alternant avec des passages plus doux, on avait l’impression de se balader sur un marché avec ses senteurs, ses couleurs et ses bruits… « The Simpsons » est une musique incisive, introduite par les flûtes et scandée par les clarinettes.

Il est rare que les tubas soient présentés en solo, mais « Tubagatelle » a permis à 4 interprètes de mettre en évidence leur talent, avant « Spirit of Falcon », une musique mystérieuse au cours de laquelle les registres interviennent à tour de rôle. « Sting Medley » a emmené le public dans un rock endiablé, entrecoupé de passages très calmes conduits par le clavier, un solo de hautbois et une batterie très présente ont montré, une fois de plus, que chacun des musiciens vit pleinement la musique et donne une formidable cohésion à l’ensemble… Et pour terminer, « J’ai trouvé ma voie », le thème des Muppet’s show…

Un concert varié à souhait, des musiciens enthousiastes emmenés par des directeurs plus que compétents, que faudrait-il de plus pour vivre une excellente soirée ?