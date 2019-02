La première classe du 21e siècle à l’honneur

C’est à l’Espace Alexei Jaccard, vendredi soir dernier, que s’est tenue la soirée des nouveaux citoyens nés en 2001. Vingt et un jeunes, soit la moitié, ont répondu présents à l’invitation des autorités communales de Sainte-Croix, Bullet et Mauborget. L’occasion pour tous de faire connaissance !

Voilà dix-huit ans déjà que nous sommes entrés dans le 21e siècle. De quoi rêvent les jeunes qui atteindront la majorité cette année ? Pour Anaïs, née le 3 janvier 2001, ce nouveau cap se résume à « liberté et responsabilité ». Deux mots qui reviennent souvent dans la bouche de ces jeunes. « Pouvoir prendre des décisions seule » précise l’étudiante au gymnase, a,vant d’ajouter en rigolant « et de pouvoir signer nos excuses nous-mêmes ! ». Le permis de conduire reste le changement numéro 1 de leur majorité. Mais pour certains, comme Johann, c’est une nécessité. « Je travaille dans le canton de Berne, je mets trois heures en train pour m’y rendre, ce sera plus rapide avec la voiture ! », déclare l’apprenti agriculteur de deuxième année. Arianne, qui fêtera son anniversaire cet été, ne réalise pas encore les changements : « le regard des parents change, ils nous laissent plus de liberté », confie l’apprentie en pharmacie. « J’aimerais partir apprendre l’allemand !» déclare Anouck, en étonnant ses copines ! « Plutôt l’espagnol », répond Bénédicte. Pour elle la majorité c’est aussi « le fait que nos parents nous prennent moins pour des enfants », ajoute cette gymnasienne qui rêve d’étudier le droit à l’Université.

Responsabilités civiques ?

Le droit de vote n’est pas la première chose qui vient à l’esprit de ces nouveaux citoyens. Mais pour certains, comme Mike, cela reste important, tout comme le fait « d’entrer dans la vie d’adulte, d’avoir une profession », précise cet apprenti agriculteur. Pour Jocelyn, l’armée sera l’étape importante de sa majorité. Pour Thibaud, gymnasien en sport-étude, « ce n’est pas trop une passion... ». « L’armée c’est un passage obligé, on verra quand on y sera », enchérit Ian, apprenti poly-mécanicien au CPNV. Pouvoir consommer de l’alcool légalement est aussi un aspect important pour eux... mais dans l’ensemble, ils ont simplement besoin d’être reconnus en tant qu’adultes.

« Vivre heureux et vivre ensemble »…

…leur conseillent Murielle Guex et Laurent Buchs, présidents respectifs des Conseils communaux de Bullet et Sainte-Croix, lors de leur discours en duo. Les autorités se succèdent au micro, avec pour conseil : « contribuez à la vie locale, essayez de vivre vos rêves, battez-vous pour y arriver et allez voter ! ». La soirée se clôt avec l’élection du comité de la classe 2001 ! Continuité d’une belle tradition de la vie sur le Balcon !