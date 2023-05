Vers un déplacement du parking de la Gare 

L’avant-projet de réaménagement de la place de la Gare prévoit un espace pour les bus en lieu et place du parking actuel. Les places de parc sont envisagées de l’autre côté des voies.

Le réaménagement de la place de la Gare en interface performant tient du Tetris géant. Suite au premier crédit voté par le conseil communal, diverses variantes ont été étudiées sous l’égide d’un groupe décisionnel composé de représentants de l’État de Vaud, de la Compagnie Travys et de la Commune de Sainte-Croix. L’étude préliminaire a porté sur le diagnostic – identification des besoins et des contraintes – le concept et le plan d’avant-projet, les partenaires précités s’étant adjoint deux bureaux spécialisés dans l’aménagement de l’espace public et dans le génie civil.

Les grandes lignes de cet avant-projet seront soumises au Conseil communal lors de sa séance du 19 juin 2023, assorties d’une demande de crédit de 206’800 francs.

Le projet routier conserve une chaussée permettant à deux véhicules lourds de se croiser à vitesse réduite, tant sur l’avenue de la Gare que la rue de la Sagne.

Des bordures en granit délimitent les chaussées et des trottoirs accueillent les piétons aux abords de l’interface.

Les bus à l’est

La plateforme des bus est prévue à l’est du bâtiment voyageurs, « la localisation la plus opportune », souligne le préavis. Trois quais sont prévus pour les bus Travys et de Car postal. Un quatrième quai, spécifiquement pour les bus de remplacement du train, est envisagé à l’ouest de la gare. L’exiguïté de l’espace ne permettant pas d’aménager un couvert pour chaque quai, l’option d’un abri unique, sur le quai sud, a été retenue. Un espace arborisé entre les rails et le quai sud ainsi que des bancs sont intégrés au projet.

Le parking d’échange route-rail est dessiné de l’autre côté des voies (24 places, dont une pour personne à mobilité réduite). Les collaborateurs de Travys disposeront de 8 places au sud. L’opportunité d’un parking relais sera déterminée par l’étude régionale en cours de l’ADNV. Pour les vélos, un couvert de 20 à 25 places est envisagé. Le document ne mentionne pas de passage sous-voie.

Un premier devis, qui ne tient pas compte de travaux éventuels à apporter aux chaussées ou aux infrastructures souterraines, est esquissé à 2,25 millions de francs, partagés entre le canton et la commune. Ce montant sera affiné lors de la deuxième étape des travaux de finalisation de l’avant-projet, financée par le crédit demandé le 19 juin à l’organe délibérant.

Du solaire sur le Musée

L’installation de 312 m2 de panneaux photovoltaïques sur la toiture du bâtiment du Musée fait également l’objet d’un préavis qui sollicite un crédit de 182’000 francs à cet effet. « Actuellement, la pose de panneaux solaires photovoltaïques ne témoigne plus seulement d’une conviction écologique, mais apporte également la garantie d’une certaine indépendance dans un contexte d’incertitude d’approvisionnement énergétique et d’augmentation constante des coûts », expose le préavis. Parmi les différents modèles, la Municipalité a choisi la communauté d’autoconsommation. Il permet à chaque utilisateur d’un bâtiment d’acheter l’électricité produite sur place au propriétaire de l’installation, à un prix souvent plus bas que celui du fournisseur. Il sera possible de dissocier la consommation des locaux techniques, sous la responsabilité de la commune de Sainte-Croix, propriétaire, et celle de la partie du Musée.

Les 160 modules de panneaux solaires seront posés en légère pente sur des cadres lestés de gravier. En cas d’acceptation du préavis, les travaux débuteront en août 2023, ils devraient durer un mois.

Parking à L’Auberson

La création d’un parking public au temple de L’Auberson sera soumise à l’organe délibérant. Le crédit de 232’000 francs demandé permettra de réaliser un espace de stationnement de 18 places, dont une pour handicapés, et quelques places pour les deux roues. Pour réaliser cette aire de stationnement, la commune se propose d’acheter et de réunir deux terrains, soit 743 m2 au total. Lors de la mise à l’enquête du parking (mars-avril 2023), une opposition a été déposée, elle sera traitée après l’obtention du préavis des services cantonaux. Le début des travaux est envisagé en juillet 2023, pour une durée de quatre mois environ. Une haie sera plantée, afin de délimiter l’espace.

Dans le même préavis, la Municipalité répond par la négative au postulat déposé par Eric Jutzet (PS), qui souhaitait l’installation de feux de signalisation au passage piéton devant l’école de L’Auberson. « La pose d’un feu de signalisation sur la route cantonale paraît contreproductive », écrit la Municipalité, qui prévoit la sécurisation du passage piéton, décalé vers l’ouest.