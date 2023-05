Le Mad Mountain Festival débarque à Sainte-Croix

Le blues de la rentrée de septembre devrait être largement compensé cette année par la présence, non pas d’un, mais de deux festivals de musique dans la région. Tandis que le Migros Hiking Sounds proposera une scène champêtre du 23 au 24 septembre, le Mad Mountain Festival se déploiera, lui, au Centre sportif des Champs de la Joux, pour une date unique, samedi 9 septembre. De quoi prolonger encore un peu son été au rythme des décibels.

Le Mad Mountain Festival est un festival de musique local qui pourrait bien compter à l’avenir. Proposant une programmation pop, rock et électro mêlant artistes de la région, suisses et internationaux, le nouveau venu dans la cour (déjà conséquente) des festivals de Suisse romande vise à offrir une scène à des groupes régionaux, tout en contribuant à la notoriété du Balcon du Jura. Il est né de l’impulsion de six copains, issus des sociétés locales du coin. Gianni Fabbri, Vincent Guicherd, Alexandre Tinguely, Thibaud Pillard et Thibaut Duvoisin se sont côtoyés lors de leur passage au comité du Carnaval. Luca Grand-Guillaume-Perrenoud, lui, était plutôt actif dans les Jeunesses. De leurs activités respectives, ils gardent le goût pour l’organisation d’événements d’une certaine ampleur. « L’organisation de manifestations, comme le Carnaval, représente un travail fou qui laisse peu de répit. Mais je crois que ce type de défi nous manquait un peu finalement », explique Luca Grand-Guillaume-Perrenoud, responsable communication du Mad Mountain Festival. Lui-même était impliqué au comité d’organisation du camp de ski des jeunesses campagnardes en 2016, et a pris part, en 2022, à la coordination de la course Spartan.

Naissance du projet

Constatant qu’il n’existe pas de festival de musique dans le paysage local, les six amis commencent à plancher sur un projet dès juin 2022. Une date au mois de septembre s’impose assez naturellement : les festivals de l’été passés, les gens sont de retour de vacances et le Carnaval se trouve à mi-chemin. Ambitieux, les organisateurs visent l’automne 2023. Un timing serré, reconnaît Luca Grand-Guillaume-Perrenoud, mais heureusement, l’équipe peut compter sur l’expérience acquise au Carnaval et à la Jeunesse - contacts dans la programmation, partenariats pour le ravitaillement, décors, recherche de sponsors, gestion des aspects logistiques, de recherche de bénévoles et sécuritaire - mais aussi dans leurs emplois respectifs, qui leur confèrent des profils, des compétences et des contacts variés. Un travail conséquent, mené en parallèle à leur activité professionnelle, mais qui leur permet de présenter un dossier bien ficelé à la Municipalité de Sainte-Croix. Rapidement convaincue par cette organisation sérieuse et avancée, celle-ci leur apporte tout son soutien.

Une programmation régionale mais pas que

Pour se distinguer des autres festivals, les organisateurs tablent sur une programmation faisant la part belle au régional, avec des groupes comme Old Time et Licking Rainbows, susceptibles de plaire aux locaux, mais pas seulement. L’artiste suisse Joya Marleen, qui a remporté trois prix au Swiss Music Awards en 2022 et qui est nominée à nouveau cette année pour Best Live Act (meilleur concert), sera aussi de la partie, ainsi que le groupe de rock irlandais The Clockworks, qui fera un détour par Sainte-Croix lors de sa première tournée européenne. Dès minuit, les DJ Remady & Manu-L et John Castias devraient ravir les amateurs d’électro. Un beau panel d’artistes, certains en plein essor, pour un premier festival qui ravit les organisateurs. Un programme « pour tous les goûts », avec une dominante du style pop-rock.

À l’épreuve des réalités

Malgré le terme « mountain » (montagne en français), la première édition du festival aura bien lieu à l’intérieur (pour la partie musicale du moins, des foodtrucks et bars se tenant à l’extérieur), au Centre sportif des Champs de la Joux. « On ne voulait pas être tributaires de la météo. On veut que les gens gardent un bon souvenir de cette première édition », explique Luca Grand-Guillaume-Perrenoud. Dans l’optique d’une pérennisation de l’événement, les organisateurs n’écartent toutefois pas la possibilité d’un lieu extérieur à l’avenir, toujours proche de la gare. Prudents, ils l’ont également été dans le choix de leur statut. Tandis que l’association est généralement privilégiée pour les festivals, c’est celui de Sàrl qui a été préféré par l’équipe. « Ce n’est pas pour faire de l’argent, mais plutôt dans l’idée de nous apporter une sécurité financière », développe le responsable communication. Si bénéfice il y a, il serait réinjecté dans les prochaines éditions du festival... ou d’autres projets. « La Sàrl était aussi intéressante car cela nous permet de développer éventuellement d’autres événements dans le futur », évoque Luca Grand-Guillaume-Perrenoud, énigmatique. Il y a fort à parier que le Mad Mountain Festival ne soit pas le dernier projet de SCprod Sàrl dans la région.

Mad Mountain Festival

Centre Sportif des Champs de la Joux, 1450 Sainte-Croix

9 septembre 2023, de 14h à 4h00

Billetterie sur le site :

madmountainfestival.ch