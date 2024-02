Une visite de tous les superlatifs

Une délégation d’une cinquantaine de personnes issues des milieux industriels de l’arc jurassien a découvert l’écosystème de Sainte-Croix : du savoir-faire ancestral de la mécanique d’art aux technologies les plus avancées de la fabrication additive.

« Je suis impressionné de la façon dont Sainte-Croix a réussi à créer cet écosystème, à pérenniser des savoir-faire anciens et à les faire évoluer jusqu’à ces compétences en impression 3D ». Fabio Ventura, de Ventura Mechanics SA à Bôle, était l’un des participants, jeudi dernier, à la cinquième « mission » de l’Innovation Tour, un programme intercantonal de l’Arc jurassien qui visite au rythme de deux fois par an un des parcs technologiques répartis sur son territoire.

Directrice du Technopôle de Sainte-Croix, Hélène Mazerolle se félicitait de la visite des professionnels de l’industrie et de l’horlogerie qui apportent de la visibilité au Technopôle et à ses acteurs focalisés sur l’impression 3D de haute précision (métallique et polymères). Soit pile dans le thème de la journée : « l’avenir de la fabrication, synergie entre l’additive manufacturing et les technologies traditionnelles ».

Vers Mars

Réglé comme une montre suisse par Annette Locher, cheffe de projet, et respecté à la « clochette », le programme très dense a permis à la petite cinquantaine de participants de découvrir un maximum des spécificités du savoir-faire sainte-crix.

Professeur à la HEIG-VD et responsable d’Addipole, Sylvain Hugon a bénéficié d’une attention soutenue lorsqu’il a retracé l’évolution de la fabrication additive, jusqu’à ses derniers développements, présentés dans l’après-midi par des étudiants sur le site de l’Addipole. Ce pôle de compétences en fabrication additive réunit des écoles et des spécialistes en impression 3D. L’Addipole et ses surgeons ont réalisé ou planchent sur des produits très divers. Comme la conception et la fabrication de moteurs d’obturateur pour la sonde MIRS de la mission spatiale MMX qui devrait décoller en septembre pour les satellites de la planète Mars. Ou, plus près, des lunettes de glacier, au stade de prototype – dans l’optique de relocaliser la production – ou encore des bracelets imprimés en 3D. Sans oublier la fabrication de dispositifs médicaux, comme des implants.

Prochaine révolution

Tous les outils pour la numérisation 3D, la métrologie, l’usinage et la finition sont disponibles au Technopôle de Sainte-Croix. Ce parc de machines sophistiquées a fait des envieux : « Quand ces étudiants vont arriver dans l’industrie, ils vont tomber de haut », commentait un participant. La fabrication additive apparaît de plus en plus comme la prochaine révolution industrielle. Marc Favero, ingénieur Innovation chez Jaeger-Lecoultre au Sentier, avertit : « Nous devons évaluer les forces et les faiblesses de cette nouvelle technologie, voir d’abord comment on peut l’exploiter à travers une expression horlogère ».

La visite de l’atelier de François Junod a semblé bien courte aux participants, tant ils avaient les yeux de Chimène pour l’artiste et ses créations. Marc Favero, en particulier, était à cours de superlatifs par rapport à l’expression de la culture mécanique de l’automatier. Comme son collègue Francis Cretin qui dit s’intéresser à tout ce qui est innovant, qui sort des sentiers battus. Et ce qu’il voit durant cette visite, assure-t-il, « est source d’inspiration ».

Point d’orgue de la journée, la découverte de la fabrique de boîtes à musique Reuge a permis de prendre la mesure des changements imprimés à l’entreprise depuis l’arrivée du maître horloger Denis Flageollet, de la manufacture horlogère De Béthune, en mai 2023. De nouveaux modèles de boîtes à musique, d’inspiration contemporaine, ont vu le jour, le site accueille désormais la formation Mec Art et une nouvelle entreprise va s’installer sur le site, à savoir Van Cleef & Arpels. Le spécialiste en haute joaillerie et horlogerie travaille déjà régulièrement avec des artisans de Sainte-Croix, François Junod en particulier. « C’est quand même extraordinaire d’imaginer que des joailliers de la place Vendôme viennent s’installer à Sainte-Croix ! », s’est exclamé Alexandre Herren, directeur de Herren Frères & Cie à Grandson.

Bilan positif

À l’issue des visites, Fabio Ventura était ravi d’avoir découvert les compétences du Technopôle de Sainte-Croix, qui propose un service intégré unique en Suisse. « C’est toujours intéressant de savoir que nous pourrions venir faire des essais de pièces en 3D à Sainte-Croix ». De son côté, Arnold Weimann, de la société Quality Control NDT SA à Forel-Lavaux, avoue : « J’ai vraiment vu ici des réalisations dont je n’avais pas connaissance. Et j’ai eu la chance d’autre part de prendre des contacts, et on verra bien si cela débouche sur quelque chose ».

De son côté, Hélène Mazerolle tire également un bilan positif de cette journée. Les visiteurs représentaient des entreprises installées, ils n’ont logiquement pas montré d’intérêt particulier pour les prestations du Technopôle (installation d’entreprises, soutien aux starts-up, accompagnement et promotion). Mais, lors des rendez-vous pré-arrangés ou des moments de réseautage, « ils ont montré un fort intérêt pour les entreprises et centres de compétences hébergés au Technopole. Je vais donc les mettre en relation », ce qui fait également partie des prestations que le Technopôle apporte aux entreprises installées et/ou incubées.