Une motion pour une halle polyvalente

Le groupe PLR, suivi par le Conseil communal, a demandé lundi soir à la Municipalité d’avancer l’étude de faisabilité d’une halle polyvalente, une telle structure faisant défaut à Sainte-Croix. Lundi soir, tous les préavis soumis à l’organe délibérant ont été acceptés à la quasi unanimité.

« Il manque une structure pour organiser réunions, conférences, assemblées, expositions commerciales et culturelles, carnaval, festival, forum économique, etc. ». Ce constat émane du groupe PLR du Conseil communal, par la voix de Patrice Bez et de Jean-Bruno Wettstein. Lundi soir, lors de la séance de l’organe délibérant présidé pour la dernière fois par Jean-Michel Bolens, (PS-LV), la motion présentée - soutenue par le PS - a été renvoyée à la Municipalité par 36 votes favorables et 7 abstentions.

Le texte rappelle qu’en 2010 déjà, Cyril Guinchard avait déposé une motion semblable, renvoyée par ses pairs à la Municipalité en vue d’une étude de faisabilité d’un bâtiment mixte incluant les activités du service technique, l’éducation physique, les sports associatifs, etc.

Étude en 2024

Aujourd’hui, les besoins ont évolué, mais la halle est toujours nécessaire, relèvent les motionnaires, qui citent notamment les problèmes posés pour le CPNV – dont les élèves utilisent la salle du Centre sportif – lors d’organisation d’événements comme le Carnaval ou le Comptoir.

« Les emplacements susceptibles d’accueillir cette nouvelle infrastructure existent et il nous paraît important d’anticiper l’entrée en vigueur du futur plan d’affectation communal pour faire un premier choix », soulignent les auteurs du texte. Ils demandent l’avancement d’un an, soit à 2024, de l’étude du projet intitulé « Halle polyvalente » inscrit avec un montant de 600’000 francs au plan d’investissement communal 2022-2027.

La deuxième étape de l’étude de l’Interface de la Gare a passé la rampe sans discussion par 39 oui et 4 abstentions. Ce projet » plutôt complexe « était soutenu de manière unanime par la Commission chargée d’examiner le préavis. Dans les grandes lignes, le projet vise à mieux faire cohabiter les différents moyens de transports et les utilisateurs du site, trains, bus, car postal, piétons, vélos et voitures. Aménagés à l’emplacement de l’actuel parking, quatre quais permettront aux bus Travys et au car postal de manœuvrer. Le parking de 23 places (+ des places deux-roues et un couvert à vélos) est prévu au sud de la gare, sans possibilité d’emprunter un passage sous-voie pour venir sur les quais. Les accès piétons aux abords de la gare seront définis par des trottoirs et ils seront mieux sécurisés, tandis que les chaussées seront délimitées par des bordures en granit. Un crédit de 206’800 francs a été octroyé pour définir les ouvrages nécessaires et leur dimension, soumettre un dossier au canton (DGMR), mettre le projet à l’enquête et solliciter les subventions du canton qui couvriront la moitié du crédit, abri-bus compris.

Panneaux solaires au Musée

L’installation de 312 m2 de panneaux solaires sur la toiture du bâtiment du Musée, assortie d’un crédit de 182’000 francs a recueilli 40 oui (2 absentions). L’énergie qui ne sera pas autoconsommée dans le bâtiment sera revendue à Romande Énergie. « Les règles ne permettent pas de revendre cette énergie aux voisins des bâtiments adjacents, sauf si des câbles privés sont installés entre les bâtiments, ce qui est très coûteux et pas rentable», a relevé Joël Herminjard (PS), rapporteur de la commission.

Si l’installation peut être posée en 2023, c’est une surface de 888 m2 de panneaux solaires qui aura été mise en service cette année par la Commune, avec les équipements photovoltaïques de la salle de gym du collège de la Gare et de l’Hôtel de Ville, soit la consommation de 50 ménages, calculée sur une moyenne de 3500 kWh/an.

Oui au parking au temple

De l’avancement aussi pour le parking public derrière le temple de L’Auberson, soit 17 places et un emplacement pour les véhicules de personnes handicapées et un espace pour les deux-roues, non-abrité. Lionel-Numa Pesenti, municipal en charge du dossier, a informé que la seule opposition déposée avait été retirée et que le permis de construire pourra être accordé.

En parallèle, le gendarme couché et le passage piéton seront déplacés côté ouest, et des potelets posés pour induire un ralentissement du trafic. Le postulat déposé par Eric Jutzet (PS-LV), qui demandait l’installation d’un feu de circulation au passage piéton a été recalé, la démarche paraissant « contre-productive » aux yeux du Canton et de la Commune. Cependant, des patrouilleurs et patrouilleuses scolaires interviennent à cet endroit à l’entrée et à la sortie de l’école.

Le remplacement de la remorque multi-benne vieillissante du Service forestier par un modèle avec grue pour transporter de petites quantités de bois a facilement été acquis par le vote d’un crédit de 86’000 francs. Le nouvel équipement servira également au Service des travaux, dont la grue sera vendue.