Le paysage de Sainte-Croix se transforme

Impossible de ne pas l’apercevoir au-dessus du Mont des Cerfs. Le mât en béton de l’éolienne E4, la première des six à sortir de terre, est presque achevé. L’acheminement des parties basses des autres géantes continue. Si un retard de deux à trois semaines est déjà comptabilisé dans la livraison, Florence Schmidt affirme qu’il ne remettra pas en cause les dates de mise en service annoncée à fin novembre. Point de situation avec la cheffe de projet du parc éolien de Sainte-Croix.

Rencontrée sur le site de la base vie à La Gittaz, le 14 juin dernier, Florence Schmidt a le sourire. Cela fait 15 ans qu’elle a rejoint le projet de construction du parc éolien de Sainte-Croix et celui-ci s’apprête à voir enfin le jour. « J’ai toujours vu les montages photos de ce à quoi ressemblerait le projet achevé, et là ça commence à devenir concret. Ça a tout de même quelque chose d’étonnant pour moi », reconnaît-elle.

Le chantier du constructeur allemand ENERCON va bon train, malgré quelques retards dans la livraison des pièces, envoyées d’Allemagne en flux tendu. « Cela ne remet pas en cause les dates principales du planning », confirme Florence Schmidt. « Pour l’instant on travaille bien. On a choisi ce fournisseur car on connaît la qualité de ses prestations et de ses machines », rappelle-t-elle.

Une vingtaine d’employés venus d’Allemagne s’active ainsi du côté du montage des tours dont les éléments sont déjà arrivés. À l’heure actuelle, seule la partie basse de l’éolienne E4 est presque complètement achevée. 18 segments en béton formant le mât pour une hauteur d’une soixantaine de mètres environ. Les mâts de E3 et E5 devraient suivre prochainement, avec l’arrivée d’une autre équipe ENERCON sur le chantier.

Du côté des câbles du réseau électrique et de télécommunication, raccordés depuis la ville de Sainte-Croix au parc éolien des deux sites, Florence Schmidt annonce que 8 des 11 kilomètres prévus ont déjà été tirés. Une dizaine d’employés de Romande Énergie travaille actuellement au raccordement du parc.

Aucun accident n’est à signaler, des consignes de sécurité étant dispensées à toute personne pénétrant sur le chantier. Sur son site internet « eoliennes-sainte-croix.ch », Romande Énergie souligne également que les exigences environnementales sont rigoureusement suivies et respectées.

Dès mi-juillet, les premières tours devraient commencer à se coiffer de leur partie haute, à savoir les éléments en acier, l’hélice, ou retors en langage éolien, composée de trois pales. Des transformations progressives mais profondes pour les habitants de la région, auxquelles ils assisteront tout au long de l’été.