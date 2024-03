Une hausse démographique historique

L’année dernière, nous annoncions une baisse démographique inquiétante, et cette année, allez savoir pourquoi, les statistiques de l’état de Vaud donnent une augmentation spectaculaire de 202 personnes sur le Balcon du Jura, soit 3,57 %. Sainte-Croix dépasse les 5’000 habitants, un chiffre que nous ne connaissions plus depuis… 1977.

« Avec 846’300 personnes à fin 2023, le canton de Vaud est le troisième plus peuplé de Suisse après Zurich et Berne. La population résidante permanente vaudoise compte 561’500 personnes de nationalité suisse et 284’800 personnes de nationalité étrangère; la part de la population étrangère se fixe à 34 % en 2023.

En 2023, la population vaudoise a gagné 15’500 habitants, soit une hausse de +1,9 %. La variation est supérieure à 2022 (+0,9 %). Un tiers de la hausse peut être attribuée à la population fuyant l’Ukraine. Toutefois, l’essentiel du dynamisme du canton s’explique par une immigration importante, notamment en provenance de l’Union européenne. » (SCRIS)

Sainte-Croix

Chez nous, la commune de Sainte-Croix, qui avait perdu 79 habitant-e-s en 2022, en gagne 182 en 2023 (39 Suisses en plus et 143 étrangers en plus également) selon les chiffres officiels du Service cantonal de recherche et d’information statistiques (SCRIS). Elle passe ainsi le cap des 5’000 personnes, 5’051 précisément, un chiffre qu’on n’avait pas connu depuis 1977. C’est une augmentation de 3,74 %, une des plus fortes du Canton, qu’on n’avait jamais vue depuis 1951 !

L’évolution naturelle est toujours négative, puisqu’on a enregistré 37 naissances et 73 décès, ce qui montre un fort bénéfice migratoire à hauteur de 218 personnes.

La plupart des communes importantes du district Jura Nord-vaudois connaissent aussi une forte augmentation, mais pas aussi marquée. Yverdon-les-Bains connaît une croissance de 1,15 % et dépasse le cap des 30’000 résidents, Orbe augmente de 2,76 % pour 7’827 résidents, Vallorbe atteint les 3,36 % pour 4’121 habitants, Baulmes augmente de 1,24 % pour 1’146 personnes, alors que Vuitebœuf connaît une perte de 1,01 % pour 586 habitants.

Précisons que le SCRIS ne tient pas compte des requérants d’asile avec les permis N et F présents depuis moins d’un an, ni des permis S accordés aux réfugiés ukrainiens. Ces derniers étaient 208 au 31 décembre 2023, soit une augmentation de 121 personnes par rapport à l’année précédente.

Par ailleurs, les frontaliers sont en augmentation sensible (624 personnes), après trois ans de stabilité (572 frontaliers en 2022, 573 en 2021 et 570 en 2020), signe d’une activité économique importante (Source : Service de la population de la commune de Sainte-Croix).

Bullet

À Bullet, les nouvelles sont tout aussi réjouissantes puisque la population augmente de 3,69 %, soit 24 personnes réparties entre 7 Suisses et 17 étranger-e-s. C’est le chiffre le plus haut atteint depuis 1950 au moins, qui contraste avec le résultat négatif de 2022 avec une perte de 6 unités.

Sur nos hauteurs, seule Mauborget est dans le rouge au 31 décembre 2023 avec une diminution de 4 personnes pour s’établir à 134 habitant-e-s (8 nationaux en moins et 4 étrangers en plus), alors que les trois années précédentes avaient été positives. La village a passé néanmoins le cap des 140 habitants ces derniers jours.

Les trois communes du Balcon du Jura approchent la barre des 6’000 habitants pour s’afficher à 5’860 unités, en hausse de 3,57 %. Cette population est réparte à raison de 20,32 % d’étrangers (1’191 personnes) et 79,68 % de nationaux (4’669 personnes).