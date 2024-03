La nouvelle salle de gymnastique inaugurée

L’inauguration du nouveau gymnase et des locaux du PPLS (Psychologie, psychomotricité et logopédie) de Sainte-Croix a eu lieu samedi dernier en présence des autorités, des architectes et maîtres d’œuvre, de l’équipe du PPSL, de bon nombre d’intervenants et d’un public ravi de découvrir les lieux après quelque huit années d’attente.

Sylvain Fasola, municipal de la ville de Sainte-Croix, Christian Bechler, directeur des travaux chez Erbat architectes et Benoit Schelstraete, architecte auprès de Mue atelier d’architecture ont pris successivement la parole, remerciant les autorités, l’ensemble des intervenants et le public présent. À l’issue de la cérémonie Yvan Pahud, président de Lignum Vaud, a remis à Sylvain Fasola le certificat Label Bois Suisse pour la réalisation de la salle de gymnastique VD2 et des locaux PPLS.

Dans son discours, Sylvain Fasola est revenu sur l’historique du projet et sur les trois labels portés en fierté par la ville de Sainte-Croix : Labels « Cité de l’Énergie », « Bois Suisse » et « Commune en Santé ».

Historique

Dès 2016, dans le cadre de l’entente scolaire entre Baulmes, Bullet, Mauborget, Vuiteboeuf et Sainte-Croix, cette dernière ville a lancé une étude pour la création d’une nouvelle salle de sport. Suite à un concours organisé fin 2018, le consortium Mue Atelier d’architecture à Paris & Erbat Architectes SA à La Sarraz a obtenu le mandat. Accompagné par le bureau d’Ingénieur Civil Chabloz et Partenaires SA à Lausanne. Les travaux ont débuté durant l’été 2021.

Labels

Sainte-Croix étant labellisée Cité de l’Énergie, la construction du gymnase a valorisé les éléments et énergies renouvelables, avec 206 m3 de bois local, un chauffage à distance et 320 m2 de panneaux solaires ; ainsi en plein respect pour l’environnement, démontrant une autonomie partielle et un engagement pour la durabilité.

Pour ces motifs et valeurs, le label « Bois Suisse » a été remis par le conseiller national Yvan Pahud à la Ville de Sainte-Croix en fin de cérémonie.

Le nouveau gymnase s’inscrit pleinement dans la stratégie du système de santé en luttant contre la sédentarité et l’isolement social, en permettant l’apprentissage du sport chez les jeunes et le développement de nombreuses activités via les sociétés sportives locales.

« Que cette salle de gymnastique soit le symbole de notre solidarité, de notre ambition et de notre détermination à construire un avenir meilleur pour toutes et tous », a indiqué Sylvain Fasola.

Découverte

Discrètement et partiellement englobé dans le sol, le bâtiment s’intègre en douceur à l’extrémité du parc arboré du Collège de la Gare ; le bois apparent est chaleureux tandis que les baies vitrées rythment les façades, insufflent la lumière au cœur des locaux, reflètent le paysage et la face sud du collège.

En cette journée inaugurale, il était agréable et intéressant d’avoir accès à l’ensemble des locaux. La lumière omniprésente en tous lieux interpelle aussitôt. La grande salle de sport, vue de la coursive principale, est comme illuminée, elle aspire littéralement la lumière qui résonne sur les parois boisées ; de là, on perçoit les forêts jurassiennes et au loin les Alpes.

Au dernier niveau où l’on accède par un escalier dès l’entrée, les bureaux et salles de la PPLS (psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire) ont vue sur la grande halle tout en se retrouvant de plain-pied avec le parc, offrant une vue sereine, à leur hauteur, pour les enfants qui y sont reçus. Ana Cristina Cancellara, responsable PPLS à Grandson et Sainte-Croix et ses collègues assuraient accueil et visite, répondant avec un évident plaisir aux questionnements des visiteurs.

L’ensemble des structures logistiques se situent au rez-de-chaussée : vestiaires, douches, chaudière, cuisine, annexes et locaux de stockage. L’ensemble du matériel est neuf, tout est en place pour cette nouvelle étape dans l’histoire et la vie du Balcon du Jura.