Une descente dans la neige 

La traditionnelle descente aux flambeaux a bel et bien eu lieu le soir du 31 décembre au départ du Couvert. Malgré le couac qu’il y a eu au niveau de la communication, une trentaine de personnes, mêlant adultes et enfants, y ont participé.

Ce dernier jour de l’année 2023 a été marqué par le retour de la neige avec de fortes rafales de vent dès le matin, une météo peu motivante à mettre le nez dehors... Pourtant, en fin d’après-midi, le vent tombe, la neige cesse, laissant la place à un paysage hivernal que tout le monde aurait espéré voir à Noël... Dès 16h, les organisateurs de la descente aux flambeaux accueillent les marcheurs au Couvert, avec musique et ménégetz ! Une fois la nuit tombée, on s’affaire à allumer les flambeaux et on commence la descente le long du chemin aux vaches. La neige fraîchement tombée assure une adhérence bienvenue et fait aussi la joie des enfants qui accumulent roulades et glissades. Le cortège lumineux se regroupe au Crépudzin où les consignes de sécurité sont données afin d’entamer le début du sentier raide et glissant en toute prudence. Après l’échec de 2023, les flambeaux marquant 2024 ont pu être allumés, laissant la nouvelle année illuminer les Champs de la Joux. Il est à peine plus de 19h quand on arrive sur la place du Pont où l’on retrouve familles et amis. Très vite un grand cercle d’une cinquantaine de personnes se forme pour danser et chanter notre charmant picoulet, juste avant qu’un mélange neige/pluie ne se remette à tomber. On papote en se réchauffant avec un bon vin chaud devant le Café 12, avant de repartir chacun de son côté pour continuer les festivités au chaud.