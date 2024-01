Les ski-lifts tournent aux Rasses

Les chutes de neige récentes et les travaux de préparation ont permis la remise en activité du domaine skiable et des pistes de fond. Les itinéraires de ski de randonnée et les sentiers raquettes sont aussi balisés.

Attendue avec impatience depuis sa trop brève apparition en décembre, la neige qui est tombée ces derniers jours redonne de l’espoir aux responsables du domaine skiable des Rasses comme au Groupement des skieurs de fond du Balcon du Jura. Depuis mercredi après-midi, la plupart des téléskis tournent dans un paysage féérique, aux arbres nimbés de cristaux de givre. Cependant, la zone débutant, où la couche fraîche n’était pas encore suffisante, restait inaccessible mercredi.

Ces prochains jours s’annoncent bien. Outre les chutes de neige récentes, les températures glaciales de cette semaine et l’effort soutenu de toute l’équipe des remontées mécaniques dédiée à la préparation des pistes permettent d’envisager une ouverture sept jours sur sept, aux horaires habituels (9h – 16h30) aussi longtemps que les conditions météorologiques l’autorisent, informe Vincent Demiéville, responsable du tourisme pour les communes de Sainte-Croix et Bullet. La société a adhéré au Magic Pass, mais il est toujours possible de skier aux Rasses avec une carte à points, à l’heure ou à la journée.

Les fondeurs gâtés

Incertitude en revanche à la piste éclairée de Sainte-Croix: la faible quantité de neige rendait le damage difficile en milieu de semaine. «Si nous pouvons ouvrir ce week-end, nous donnerons l’information sur notre page Facebook», informait Kim Fiaux, membre du comité.

À l’heure d’écrire ces lignes (hier), le téléski et télébob de Mauborget ne prévoyaient pas d’ouverture pour l’instant. De son côté, le Groupement des Skieurs de Fond des Rasses (GSFR) a tracé 20 kilomètres. «Nous sommes très heureux d’avoir pu ouvrir les piste des Rasses - Les Cluds - La Caravane - Les Rochats - La Ronde Noire et ainsi donner la possibilité à tout le monde de pouvoir pratiquer le ski de fond dans la région», souligne Michel Roulet, président du GSFR. Il ajoute que «les mordus ont été gâtés et ont pu profiter des 15 km de pistes de repli des Illars-Grandsonnaz (départ des Cluds) depuis fin novembre». Ce secteur est cependant peu adapté aux skieurs débutants.

Le président du GSFR annonce en outre que les inscriptions pour la 54e MARA (marathon des Rasses les 2 et 3 mars 2024) sont ouvertes depuis 5 janvier.

À L’Auberson, la piste de ski de fond est tracée, ainsi que le parcours piéton sur le plateau.

Les onze sentiers raquettes et les trois itinéraires de ski de randonnée de la région sont également balisés et prêts à accueillir les visiteurs, précise Vincent Demiéville.