Un nouveau magasin de seconde main

L’association à but non lucratif « Au Petit Bonheur » organisait samedi 4 novembre l’inauguration publique de son magasin de seconde main, situé à la rue de l’Industrie 21. L’occasion pour le commerce, ouvert depuis deux mois, de se faire connaître d’un plus large public.

Fondée le 23 mai de cette année, elle œuvre dans la revente d’objets de seconde main. Son comité se compose d’Isabelle Devaud (présidente), Kakhaber Medulashvili (vice-président) Michaël Mollet (membre actif), Éliane Pauli (secrétaire), et Nathalie Pauli (trésorière, et fille d’Eliane Pauli). Depuis le 19 septembre, l’association a pris ses quartiers à la rue de l’Industrie 21, où elle a ouvert une boutique de seconde main. Les habitués comme les passants curieux étaient donc accueillis par un apéritif, et invités à la découverte du magasin en présence de son comité. (Seule manquait sa présidente, malade le jour de l’inauguration)

Un magasin social

Les ambitions qui animent les initiateurs du Petit Bonheur présentent un caractère résolument social, ses membres souhaitant pallier la difficulté qu’ont certaines personnes à « vivre décemment en n’ayant pas les moyens d’acheter des objets neufs ». Ainsi, les membres du Comité sont bénévoles au sein du magasin et se partagent les différentes tâches nécessaires à son fonctionnement. Ils ne souhaitent pas jeter, afin d’éviter le gaspillage courant. Le magasin présente aussi l’opportunité, expliquent-ils, d’occuper plusieurs membres de l’EVAM qui donnent de leur temps (y compris pour la préparation de l’apéritif de la journée). Nathalie Pauli, également présidente de la section sainte-crix des Cartons du cœur, renforce ainsi son engagement en faveur des plus démunis.

Plusieurs clients se sont réjouis de l’importance qu’ils voyaient dans ce commerce à bas prix en regard des difficultés financières que rencontrent un grand nombre de personnes, dont certaines dans leur entourage direct.

Cédric Roten, syndic de la commune de Sainte-Croix présent à l’inauguration, a aussi exprimé sa reconnaissance vis-à-vis de l’ouverture de ce nouveau commerce à Sainte-Croix. Celui-ci, explique-t-il, stimule le développement du tissu social et sociétal de la région, dynamise son offre, et incite au vivre-ensemble en redonnant une seconde vie aux objets.

Un large éventail de produits

Le commerce de seconde main propose un large éventail de produits. Il opère dans la vente de vêtements pour femmes, hommes, enfants et bébés, qu’il sélectionne et organise au préalable. Les vêtements sont mis en vente au rythme des saisons. On y trouve également des équipements sportifs, divers articles de vaisselle, services ou couverts, de l’électroménager et des jeux de société. On y vend aussi des tableaux décoratifs, des horloges, réveils et des bijoux ou des accessoires, de même qu’on y trouve des câbles et autres équipements numériques audios ou télévisés, ainsi qu’un éventail de tissus ou pelotes de laine. Faute de place, le magasin ne fait pour l’instant plus l’acquisition de livres, et se restreint également dans la réception de meubles de grande taille, se contentant de petits meubles.

La vente de CD, DVD, vinyles 33 et 45 tours, mangas et bandes dessinées se fait en collaboration avec le « Paradis Musical » de Michaël Mollet. Celui-ci exerce dans la vente d’articles de ce type depuis 21 ans, et détient un local à la place du Marché 16. Depuis sa collaboration avec « Au Petit Bonheur » son local ne lui sert plus que de dépôt, où sont encore stockés quelques articles. Michaël explique apprécier particulièrement le fait de redonner une seconde vie aux objets, le domaine musical étant sa passion, qu’il cultive volontiers en annexe de son activité professionnelle.

Don ou vente partagée

L’Association permet au public de faire don des marchandises, ou de devenir membre adhérent de l’association moyennant une cotisation de 40.- par année, ce qui, de fait, donne droit à la récupération de 50 % du produit des ventes. La durée du dépôt est de trois mois, et ce délai une fois dépassé, les invendus se voient repris par les propriétaires ou, dans le cas contraire, deviennent alors propriété de « Au Petit Bonheur ».

Le commerce est ouvert de 14h à 18h du lundi au vendredi, et de 9h à 18h le samedi. Jusqu’à présent, depuis le 19 septembre, l’association est parvenue à assumer ses charges (demeure toutefois inconnu le montant de la facture électrique, qui n’a pas encore été reçue). Le commerce s’estime donc satisfait de ce bilan, après son mois et demi d’ouverture.

Loup-Gabriel Alloati