La piste éclairée sainte-crix ouverte au Magic Pass

C’est une aubaine pour faire connaître la piste éclairée gérée par le Ski-club de Sainte-Croix. Un accord avec les remontées mécaniques des Rasses l’ouvre aux détenteurs du Magic Pass.

« L’avenir réserve encore de belles aventures à notre club », a assuré Sébastien Meige, président du Ski-Club Sainte-Croix, lors de l’assemblée qui s’est déroulée vendredi 3 novembre à l’hôtel du Centre. Christian Burri, vice-président, a annoncé une « révolution » : le Magic Pass prend la succession de l’abonnement « T’es Royé » qui a déjà fait son temps et est abandonné. Il a annoncé un partenariat avec les remontées mécaniques des Rasses, membres de Magic Pass. L’accord garantit une retombée fixe de 5’000 francs par saison (2’750 fr avec «T’es Royé») au Ski-Club, et ceci, que les installations ouvrent ou n’ouvrent pas. Un portique Ski-Data a déjà été installé au bas de la piste éclairée.

Le ski-club, « garde son indépendance totale », a répondu Sébastien Meige à une question de Michel Egger. Il continuera à vendre ses propres abonnements à la saison (100 fr), à la semaine (50 fr) ou ses tickets à 10 francs.

Les Sainte-Crix qui achetaient un abonnement « T’es Royé » juste pour soutenir la station seront-elles incitées à passer au Magic Pass ? La discussion a mis en évidence des avis contrastés. Présent à l’assemblée, Cédric Roten, syndic de Sainte-Croix, a précisé que la commune avait pris en charge la différence du forfait « enfant » entre « T’es Royé » et le Magic Pass.

Saison raccourcie

Kim Fiaux a résumé l’activité du ski-lift de la piste éclairée : une ouverture de seize jours, du 18 janvier au 2 février 2023. 4h30 de damage et 19 km parcourus. La piste de fond n’a jamais été tracée, la faible couche de neige laissait les cailloux apparents. Pour la saison à venir, le parcours est partiellement revu et « slalome entre les éoliennes et autour du chalet du Mont des Cerfs », précise Kim Fiaux, au sortir d’une discussion avec Romande Énergie. Le double traçage est un peu réduit, une partie de la piste servira à l’aller et au retour.

Pour la saison 2024-2025, le tracé quittera les crêtes pour le flanc ouest du Mont des Cerfs (côté L’Auberson). Un changement qui devra être validé par la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR).

« La saison 2022-2023 a été celle où nous avons eu des frais », a relevé Christian Burri. Kim Fiaux a évoqué « la révision du moteur et un gros boulot sur les perches, révisées une par une ». Benoît Rossel, en charge de l’entretien de la piste éclairée et Alain Simon, garant technique et sécurité, se sont chargés des travaux.

40 ans d’engagement

L’émotion était perceptible au moment de l’annonce par Véronique Monti Jaccard de sa démission en tant que cheffe OJ jeunesse au sein du comité, poste qu’elle occupait depuis 2010. Elle était entrée au comité en 2005, a rappelé Christian Burri, qui a souligné son fort engagement à ce poste, en termes de formation comme d’activité. De son côté, Véronique Monti a déploré la diminution de l’intérêt des cours OJ. « Nous pourrions voir avec les écoles pour distribuer un flyer afin de faire connaître les OJ », a suggéré Sébastien Meige. Pour la saison à venir, un programme de cours a été établi. Deux personnes, des anciens OJ, sont pressenties pour prendre le relais de Véronique Monti, qui reste à disposition pour la transmission. Le concours OJ et populaire est agendé au 3 février 2024.

De son côté, Evelyne Manzoni Jaccard (absente vendredi), a été nominée pour recevoir le Mérite Swiss Ski (40 ans).

Exprimant sa gratitude à chacun, Christian Burri, vice-président, a lancé un appel pour recruter de nouveaux bénévoles pour divers travaux d’entretien mais également pour tenir la caisse de la remontée.

Finances saines

« Des sociétés comme la vôtre sont des perles, qui font un énorme travail », a salué Cédric Roten. Outre les activités avec les juniors, il a évoqué les soirées ski-raclette et il a encouragé à réfléchir à des projets quatre-saisons. « Nous devons être innovants. Si on ne fait rien, on est mort ! ».

Le Ski-Club a dégagé un petit bénéfice de 1’160 francs l’an dernier, a présenté Christine Jaccard. Au contraire de la Piste éclairée, qui a comptabilisé un excédent de charges de 6’940 francs pour un total de 13’830 francs. L’entretien et la réparation du ratrack et de la chenillette sont le plus gros poste inscrit aux dépenses, soit 7’500 francs. Suivent les assurances, avec 3’750 francs. Au 30 avril 2023, le capital de la société s’élevait à près de 62’000 francs.

Le comité veut s’étoffer

Le comité actuel « a envie de continuer », a relevé Christian Burri, en précisant qu’il recherchait de nouveaux membres. La composition actuelle : Président : Sébastien Meige. Vice-président : Christian Burri. Caissière : Christine Jaccard. Secrétaire : Fanny Cruchaud. Responsable OJ : à repourvoir. Responsable piste ski de fond : Kim Fiaux.