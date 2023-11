Un excédent de charges au budget 2024

Le Conseil communal de Sainte-Croix se prononcera le 11 décembre sur le budget 2024 et deux crédits qui valideront les premiers jalons des projets touristiques dont la vision a été acceptée en octobre dernier.

Un excédent de charges de près de 318’000 francs sur un total de 29,3 millions. C’est ce qu’anticipe le budget 2024 du ménage communal de Sainte-Croix. L’écart est faible par rapport à la prévision 2023 (+170’700 fr) mais il dépasse de 4,3 millions les charges portées aux comptes 2022. «Pour la seconde année consécutive, le budget est influencé par l’augmentation des énergies (+15%), du coût de la vie (+1,67%) ainsi que des charges liées à la nouvelle salle de gymnastique et au subventionnement du Musée», écrit la Municipalité dans son message.

L’engagement d’un responsable du tourisme pour le Balcon du Jura, suite à la réorganisation de l’ADNV, porte le nombre de postes de travail à 55,45, partagés par 59 personnes. Le personnel communal recevra la compensation du renchérissement. En tenant compte également de la conciergerie de la salle de gymnastique, les charges salariales augmentent de 5,68%.

Le budget qui sera présenté le 11 décembre à l’organe délibérant comptabilise des amortissements pour 1,58 million de francs. Il inclut la part communale à toutes les ententes et associations intercommunales ainsi que des couvertures de déficit pour l’accueil de la petite enfance (UAPE et garderie), pour la piscine ainsi que le subside aux remontées mécaniques.

Dans les recettes, les rentrées fiscales des personnes physiques devraient être légèrement supérieures au budget 2023, mais dans la ligne des comptes 2022. L’impôt sur le bénéfice des personnes morales escompté est supérieur, de même que le retour de l’impôt sur les frontaliers. À noter que la péréquation laisse un différentiel positif d’environ 2 millions de francs.

La marge d’autofinancement se réduit par rapport aux années précédentes. Calculée à 1,7 million de francs, elle ne permettra pas de financer les charges nettes des investissements. Si tous les projets envisagés – 4,3 millions net - se réalisent en 2024, la dette atteindra 25,8 millions de francs. L’endettement brut sera ainsi de 5’373 francs, toutefois en dessous de la moyenne cantonale. «Nous avons intégré les 18 objets du Masterplan», nuance Cédric Roten. «Compte tenu du temps nécessaire aux démarches administratives, certains investissements seront certainement décalés». L’an prochain verra sans doute le démarrage du chantier de la piscine des Replans et la mise en œuvre de la nouvelle société touristique qui coiffera la piscine et les remontées mécaniques. Le syndic souligne la volonté communale de relancer des projets, après une période où l’endettement a été réduit et consolidé.

Améliorer les routes

La commune renforce l’entretien du patrimoine, «afin d’éviter de gros investissements à moyen et long terme. Nous avons mis l’accent sur les routes, en profitant de la dernière fenêtre d’opportunité de soutien dans le cadre de la péréquation actuelle», explique en substance Cédric Roten. La septième étape du Plan d’aménagement (PGA), ainsi que le début des travaux de réaménagement de l’interface de la gare sont au programme. 2024 verra aussi la fin des travaux d’assainissement de la route du Jura, et le début d’une démarche semblable à la rue du Tyrol. Le raccord du quartier du Tyrol au chauffage à distance géré par Groupe E fait l’objet d’une réflexion, relève le syndic. Il serait alors possible de récupérer la chaleur de l’eau qui sera pompée dans le futur puits de la Mouille Faison.

Le budget intègre pour la première fois un nouveau modèle comptable harmonisé (MDH2), pour lequel Sainte-Croix est une commune pilote. Plus transparent, «il modifie l’ordonnancement des comptes, en rattachant l’objet à son utilisateur. Il prescrit également une durée d’utilisation économique pour les amortissements», résume Cédric Roten. Pour une meilleure comparaison du budget avec celui de 2023 et avec les comptes 2022, Jean-Michel Brandt, boursier, a transcrit ces derniers en MDH2.

Des activités ludiques

Créer un espace d’apprentissage du vélo-tout-terrain (VTT) et un pumptrack aux Rasses, sur une parcelle propriété de la commune de Bullet et déjà affectée en zone loisirs: c’est le projet des Municipalités de Bullet et de Sainte-Croix destiné à la population et aux hôtes de passage. Intégré dans le concept «Balcon du Jura, Tourisme 2024-2026», le terrain dédié aux débutants à VTT comprendra diverses pistes avec bosses, tournants, sauts et obstacles. Tandis que le parc Pumtrack, qui s’adresse aux cyclistes, aux skateboarders comme aux adeptes des rollers et des trottinettes, présente des bosses et des virages. L’enjeu est de garder l’élan pris dans les bosses. Le coût total du préavis se monte à 328’100 francs, dont 213’200 francs de subventions et de dons.

Plus modestes, mais tout aussi ludiques, des casiers à jeu (BoxUp), devraient être installés au Centre sportif et dans le parc du Collège de la Gare, ainsi que deux tables de ping-pong. Destinés à tous les âges, les casiers disposent de matériel de jeu à emprunter pour une durée de trois heures maximum. Alimenté par des panneaux solaires, le système fonctionne grâce à une application mobile. Des horaires de disponibilité peuvent être paramétrés. Les deux stations et les tables de ping-pong coûteront 50’300 francs, sollicités par la voie d’un préavis.

Les édiles se prononceront également sur des crédits complémentaires pour l’année en cours, d’un total de 133’640 francs. Principaux postes, l’intégration des attractions au projet de rénovation de la piscine des Replans et un surcoût pour la rénovation des terrains du FC Sainte-Croix/La Sagne.