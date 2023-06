Spartan Race : une participation en hausse

Samedi 17 juin, la Spartan Race, discipline mixant le franchissement d’obstacles et la course à pied, a trouvé un juste équilibre dans sa deuxième édition à Sainte-Croix/Les Rasses. Les organisateurs ont tracé plus d’obstacles dans la partie commerçante du village.

Spartan Race n’a rien laissé au hasard. Même le nom SPARTAN annonce le défi : Stamina, Power, Athleticism, Readiness, Tenacity, Attitude and Nutrition ce qui signifie en français : endurance, puissance, athlétisme, préparation, ténacité, attitude et nutrition.

Gorilla Corporation a pris ses quartiers au Centre sportif des Champs-de-la-Joux. À sa tête, deux associés : Vadym Lupo, chef de projet Spartan Suisse est en train de régler les derniers préparatifs avec Alexis Carrara responsable marketing. Pendant ce temps Anto Pagliuso, « Race Manager », a eu la mission de s’assurer de la répartition des bénévoles. La pression est montée également au centre d’aide de secours. Les vélos ont été distribués aux plus courageux pour parcourir le circuit afin de mieux encadrer les athlètes. Monté sur son quad, Anto est allé rejoindre la troupe de bénévoles en ville.

Le nouveau tracé a rajouté plus d’obstacles dans le village de Sainte-Croix. Et par ce beau temps, les accompagnants n’ont pas hésité à consommer sur les terrasses. Les courses élites s’adressaient aux sportifs de haut niveau, comme la gagnante féminine Jezebel Kremer et le gagnant Grégory Basilico, qui ont démarré dès 9h.

Des obstacles plus rapprochés au village

Se sont suivies des vagues de parcours open de 10 km, puis 5 km avec, notamment, la participation impressionnante de l’association « No différence », qui a démontré le pouvoir de la ténacité en permettant à des personnes en situation de handicap de faire le parcours. Ces parcours étaient identiques à ceux des élites, néanmoins ce circuit a été pensé pour ceux qui sont venus se tester sur le parcours sans être chronométrés. Les enfants ont eu aussi leur race.

Au départ, le coach de Yes Bootcamp, Rémi Dufresne, a réussi à trouver en chacun la bonne énergie pour les mettre d’aplomb dans l’esprit de cette course. Transformés en Berserker, guerriers surpuissants capables de se surpasser, les combattants se sont lancés à l’assaut en criant à l’unisson « Aroo Aroo » d’une voix survoltée d’adrénaline, en ayant la ferme intention de franchir les 25 obstacles un par un jusqu’à l’arrivée : le feu.

Un grand merci aux 200 bénévoles

Bilan express avec Alexis Carrara, responsable marketing de la manifestation : « La deuxième édition est un record. La présence des participants par rapport à l’année 2022 a augmenté de 15 %. De nombreux spectateurs sont venus grâce à l’engagement de nos partenaires. Plus de 400 enfants ont expérimenté le niveau de difficulté de la Spartan Kid, qui leur permettait de s’amuser tout en se dépassant. De sorte qu’il ne restait plus aucune médaille. Tous les t-shirts ont été vendus. Notre objectif est de doubler ce chiffre dans les prochaines années. Certaines personnes se font mal plus que d’autres. Il y a eu quelques bobos ; des chevilles tordues, rien d’inhabituel dans ce sport et nos secours ont été efficaces. Les deux cents volontaires ont été incroyables. L’aventure continue à Verbier le 2 et 3 septembre, et je vous donne rendez-vous à Sainte-Croix en juin 2024 avec une nouveauté ».

P. Eding