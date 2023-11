Saison en demi-teinte pour le téléski

C’est en présence d’une quinzaine de membres que le président a ouvert la 65e assemblée générale de la société.

La saison estivale 2022 a permis des travaux sur le téléski, dont le changement de câble, opération qui a engendré un coût d’une vingtaine de mille francs. Grâce à de généreux dons, cette somme a été entièrement couverte.

La neige enfin arrivée, le téléski a été ouvert pendant treize jours et le télébob dix-sept jours. 525 abonnements ont été vendus pour le ski et 1’196 pour le bob.

Quelques événements, hors saison hivernale, ont été organisés, la fête du 1er août, la course aux œufs de Pâques qui remporte toujours un franc succès et quelques manifestations organisées par des sociétés privées. Les manches de slalom prévues les 25 et 26 février comptant pour le championnat romand populaire de ski alpin ont dû être annulées faute de neige.

La société, à la recherche de solutions pour pallier le manque de neige, a acquis vingt-cinq paires de raquettes afin de diversifier son offre. Cet achat a été une bonne chose pour la société.

Les écoles de Sainte-Croix et Grandson ont pu profiter du peu d’ouvertures pour venir skier ou faire de la raquette avec huitante à nonante élèves, ces derniers viennent à la journée et un repas sous forme de soupe est servi.

Le président fait remarquer que les normes de sécurité sont toujours plus exigeantes et la question se pose si ce n’est pas fait pour précipiter la disparition des petites stations. Il faut être réaliste, le nerf de la guerre reste la neige !

Malgré une saison très courte, les comptes de la société présentent un petit bénéfice de 130.79 francs. Le chiffre d’affaire du ski-lift est de 13’462 francs et la buvette 11’884 francs. Les installations ont pu être amorties à hauteur de 32’267 francs. Il est à noter que la Municipalité de Mauborget, représentée par Claude Roulet syndic, participe au déneigement des parkings et à la rampe d’accès qui va être améliorée par la pose de goudron. La société peut compter sur un soutien financier de la part de la Commune en cas de coup dur.

Aucune démission n’est enregistrée dans le comité et l’assemblée le reconduit en un bloc. Il se compose donc de : Sven Matthey-de-l’Etang (président), Alexandre Renevey (vice-président), Guillaume Gout (secrétaire), Cédric Roulet (caissier), Alain Viret (responsable technique) et Christian Adler (délégué municipal).

En recherche de patente

Jusqu’à la fin de la saison, la buvette bénéficiait du prêt de la patente par Ulrich Biggenstorfer, tenancier du chalet des Preisettes. Ce dernier étant maintenant en retraite, une solution doit être trouvée pour permettre l’exploitation de la buvette. La société est à la recherche d’une personne qui pourrait en mettre une à disposition pour la saison à venir. Un membre du comité s’est proposé pour faire la formation pour l’obtention d’une patente module B, formation qui se fait sur 4 jours, en mars prochain.

La saison à venir est déjà bien remplie. Sont prévus : le 14 janvier 2024, une manche du championnat romand populaire, le 17 février 2024 une soirée au thème Carnaval avec animation par une Guggenmusik, le 1er avril 2024 la traditionnelle course aux œufs de Pâques et le 6 avril 2024 un match aux cartes organisé par la société des Amis. Sont aussi au calendrier mais sans date définie, un loto et un rallye pédestre familial. De quoi satisfaire tout un chacun.

Le président clôt l’assemblée en rappelant que le montage des installations est prévu les 11 et 18 novembre et que la société est toujours à la recherche de monde pour aider.

C. Jaccard