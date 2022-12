Après le succès de Platzspitzbaby sorti en 2020, qui avait pour cadre Zurich et sa banlieue, le réalisateur suisse romand a choisi le Jura-Nord vaudois pour servir d’écrin à son troisième long métrage, qui sera tourné cet hiver. Contacté, il nous a expliqué davantage le projet cinématographique à venir et lance un appel aux habitants de Sainte-Croix intéressés par de la figuration dans celui-ci.

Pierre Monnard le reconnaît : lorsqu’il se déplace, que ce soit pour promouvoir un film ou à l’occasion d’un tournage, il est toujours un peu en repérage, à l’affût de lieux potentiels pour héberger ses histoires. Ayant tourné dans le Jura, présent à Sainte-Croix lors de la promotion de Platzspitzbaby au cinéma Royal en 2020 (élu Meilleur Film de l’Année par l’Association des Journalistes Cinématographiques helvétiques), il a l’occasion de traverser la région du Jura-Nord vaudois. Ses paysages lui plaisent et lui restent en tête, se rappelant à son souvenir lorsqu’il développe son futur film dont l’intrigue se déroule à la frontière avec la France. « Passer l’Hiver » aura pour personnage central un jeune paysan, champion de lutte traditionnelle qui acceptera de se livrer à des combats clandestins pour sauver la ferme familiale. Un film s’intéressant à la condition du monde rural en Suisse, aux différents types de violences qui régissent nos sociétés, mais aussi aux liens fraternels.

« Sainte-Croix a la particularité d’être au bout de la Suisse, un peu en altitude, et j’avais envie de faire une histoire dans un endroit où il y a de la neige. C’est ce qui m’a poussé à choisir cette région ». Si quelques scènes seront tournées également à Fleurier au Val-de-Travers, ou encore en plaine du côté d’Orbe ou d’Yverdon, Sainte-Croix servira de lieu de tournage principal et de camp de base à l’équipe du film. « Ce sera le centre névralgique depuis lequel on se baladera. Mais on va aussi filmer à Marseille. L’idée est de créer un contraste fort en termes de caractères, de paysages et de lumière entre cette région du sud de la France et celle du Jura-Nord vaudois », développe le réalisateur.

Et le climat de Sainte-Croix en hiver ne pourra que venir souligner ce contraste. Les dates de tournage, entre le 23 janvier et le 10 mars, permettront donc, Pierre Monnard l’espère, de filmer dans un paysage enneigé. Les professionnels du domaine touristique et les amateurs de ski, raquettes et ski de fond ne seront donc pas les seuls à attendre l’or blanc de pied ferme.

Un appui local

Difficile de réaliser un film dans un lieu sans un appui local. En amont, pour s’imprégner de la région, Pierre Monnard a pu s’appuyer sur Adeline Stern, programmatrice au Royal, ou encore Jean-Christophe Jaermann, pasteur de Sainte-Croix, que le réalisateur a côtoyé durant son enfance à Châtel-Saint-Denis où il a grandi.

Outre des lieux de tournage, l’équipe avait également besoin de locaux pour stocker les décors, loger les équipes et les comédiens. « La commune de Sainte-Croix est un allié précieux, que ce soit dans toutes les démarches de recherches de locaux, mais aussi pour nous conseiller et nous orienter vers les personnes ayant l’expertise nécessaire, comme des vétérinaires ou des agriculteurs par exemple », rapporte Pierre Monnard.

Depuis deux semaines, une partie de l’équipe de tournage a pris ses quartiers à Sainte-Croix (une partie logera à l’Hôtel de France), et commence à rencontrer peu à peu la population. Une cohabitation entre professionnels du cinéma et Sainte-Crix qui s’avérera probablement plus manifeste lorsque le tournage commencera fin janvier.

Figurants recherchés

Et à ceux qui souhaiteraient vivre de près un tournage, un appel est lancé aux habitants de Sainte-Croix par la production pour s’essayer à la figuration. Hommes et femmes de tous âges, sans aucune expérience de jeu requise, sont invités à prendre contact rapidement auprès de ph.figuration@gmail.com en envoyant :

- Nom, prénom et date de naissance

- Numéro de téléphone et adresse de domicile

- Photos récentes (visage et corps en entier, sans lunettes de soleil ni chapeau)

- Taille en cm et taille vêtements (veste, pantalon, pointure de chaussures)

- Disponibilités sur la période du tournage (entre le 23 janvier et le 10 mars)

- Profession et aptitudes particulières

Rémunération : 100 francs par journée