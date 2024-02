Rencontre entre élèves et entreprises locales

La salle communale de Sainte-Croix a accueilli la première édition du Forum des Métiers, le vendredi 2 février dernier. Cet événement a été l’occasion d’une rencontre entre 148 futurs apprentis et 33 entreprises régionales, offrant ainsi un aperçu des opportunités professionnelles locales.

Les élèves de 10e et 11e années ont pu découvrir 47 corps de métiers différents, allant de la petite enfance, à la mécanique d’art, en passant par les thérapies naturelles ou la menuiserie. Le forum a ouvert ses portes aux élèves et aux enseignants pendant la journée, puis aux parents et aux enfants à partir de 16 heures jusqu’à 19 heures, permettant ainsi la possibilité d’une seconde visite pour ceux qui le désiraient.

« L’idée de ce forum est que les jeunes rencontrent des entreprises à côté de chez eux. Le fait qu’ils ne soient pas motorisés se prend en compte. C’est pour cela que toutes les entreprises présentes sont de la région. Nous nous sommes également arrangés avec l’école de Sainte-Croix pour permettre aux élèves de venir par groupes pendant la journée » explique Hélène Mazerolle, chargée de la promotion économique de Sainte-Croix.

Cet événement offre une opportunité aux élèves en quête de stages de s’informer sur les possibilités offertes par les entreprises locales et de découvrir des professions moins conventionnelles.

Matthieu, 13 ans, partage son expérience : « Les domaines qui m’intéressent sont la technologie ou la carrosserie. Aujourd’hui, j’ai pu avoir plus d’informations sur les divers métiers de ces domaines et peut-être même décrocher une place de stage en carrosserie ».

« C’était un forum intéressant, j’ai pu découvrir des métiers que je ne connaissais pas, comme boulanger-pâtissier-confiseur ou encore entrepreneur de pompes funèbres », s’exprime Mélissa, 13 ans.

De son côté, Lilo, 14 ans explique : « Je pense à psychologue mais j’hésite encore. Avec le forum, j’ai découvert les métiers de mécanique d’art, ça pourrait peut-être m’intéresser ».

Le forum est également une opportunité pour les entreprises de faire connaître leur métier. Noémie Cossy, directrice de l’entreprise Anken Pompes Funèbres, indique : « Dans un domaine comme le mien, il est important que les jeunes puissent s’informer et cette journée, c’est une occasion d’être visible ».

Morgane Martin, assistante socio-éducative pour l’association les trolls en tablier bleu, relève : « Les jeunes qui sont venus nous voir s’étaient déjà renseignés sur nos divers corps de métiers. Ce qui nous a permis d’avoir des demandes de stage ».

Le forum des métiers a pu démontrer, le temps d’une journée, la diversité et la richesse des opportunités professionnelles disponibles dans la région.

« Je suis très satisfaite que les entreprises ainsi que les élèves aient joué le jeu. Ils ont pris de leur temps pour venir et organiser cette journée. Nous allons recueillir le ressenti des exposants et des élèves afin de savoir si l’évènement a eu le succès espéré des deux côtés », conclut Hélène Mazerolle.