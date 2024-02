Feu vert pour la route et le tunnel

Le crédit de 35,1 millions de francs a très facilement passé la rampe au Grand Conseil mardi. La deuxième étape du projet de rénovation d’un tronçon de la route cantonale Vuiteboeuf Sainte-Croix et la construction d’un tunnel au lieu-dit sous le Château peut aller de l’avant.

Pour mémoire, il s’agit de réhabiliter 3,7 km de la chaussée, «en fin de vie du point de vue de sa structure», décrit Cédric Roten. Avec une fréquentation moyenne de 5500 véhicules par jour, dont une centaine de camions et une vingtaine de deux roues, «il est impératif d’intervenir pour garantir la sécurité des usagers», a plaidé le syndic de Sainte-Croix.

Les travaux qui font l’objet du crédit d’ouvrage porteront principalement sur la correction géométrique de la chaussée entre les lieux-dits Le Grand Contour et le Rocher, sur un terrain en relief qui surplombe les gorges de Covatannaz. Ils comporteront la création d’une voie de dépassement alternée, la rénovation ou le remplacement d’une vingtaine de murs de soutènement eux aussi dégradés et la sécurisation des parois rocheuses le long du tronçon. Parmi plus d’une quinzaine de variantes étudiées, le percement d’un tunnel long de 180 mètres, au lieu-dit Sous le Château, a été la solution retenue pour supprimer un virage dangereux et sans visibilité, théâtre d’accidents.

Les travaux devraient commencer en mars prochain et durer jusqu’en juillet 2028.