Prise de pouvoir au premier soir

La remise des clés de la Ville de Sainte-Croix a eu lieu vendredi devant le Centre sportif devant un public venu en nombre pour l’ouverture de cette 38e édition.

Tout était prêt en ce début de soirée du vendredi 9 février pour l’ouverture officielle du 38e carnaval de Sainte-Croix. Comme le veut la tradition, les autorités étaient présentes aux côtés du président Lucien Perrier et du trésorier Romain Marion. C’est ainsi que Rachel Gueissaz a remis la clé de la Ville au président. C’est avec une grande émotion que ce dernier a souhaité la bienvenue à tous. Il a tenu à remercier son comité directeur pour son engagement, son dévouement et la sauvegarde de ce bien qui est si cher aux Sainte-Crix. Il a remercié également les anciens membres, les sociétés locales, les partenaires et sponsors sans qui rien n’aurait été possible. Il a salué la Confrérie qui a travaillé dur pour le montage et la préparation du traditionnel repas offert à 750 personnes. Il a invité ensuite la population à venir découvrir les nouvelles infrastructures mises en place à l’intérieur du Centre sportif. C’est sur quelques notes de musique jouées par L’Boxon que s’est terminée cette partie officielle.

Un bel espace pour faire la fête

Il faisait bon se rendre à l’intérieur, une petite pluie ayant décidé de s’inviter à la fête. Et là, surprise, pas de grand dépaysement par rapport à la configuration des carnavals précédents qui avaient lieu sous la cantine. Deux bars ont pu être aménagés sur les escaliers de la salle de la gym et un troisième dans le local matériel du Centre sportif, ce qui laissait un bel espace au centre pour les tables, les animations et la danse. Le traditionnel repas offert par la Confrérie a rencontré un vif succès et cette année, c’est la conseillère d’État Valérie Dittli qui était au service en compagnie de Pascal Broulis, Yvan Pahud et des autres membres de la Confrérie.

Le Bar des S’porc Tifs

Une équipe d’amis a proposé au comité du Carnaval de mettre en place une petite cantine dans la ruelle St-Jean. Ainsi est né le Bar des S’porc Tifs, qui proposait des portions de raclette en plus des boissons. « Nous voulions offrir un bar en dehors du Centre sportif pour garder un peu l’esprit d’une cantine », explique Stéphane Guex, l’un des initiateurs. « Le temps de nous organiser et d’avoir les autorisations nécessaires, nous n’avons pas eu le temps de faire de la pub, si ce n’est à la radio et à nos amis. Les retours de ceux qui sont venus sont positifs et cela nous permettra de reverser notre bénéfice à la société du Carnaval ». Une initiative qui mérite d’être soulignée et qui prouve que les habitants du Balcon du Jura sont attachés à leur Carnaval et ont envie qu’il soit pérenne.