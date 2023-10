Présentation des comptes reportée

La Société du Carnaval de Sainte-Croix a tenu son assemblée générale annuelle samedi. Les membres n’ont pas pu prendre connaissance des comptes puisque ceux-ci n’ont pas été présentés.

« J’ai appris vendredi matin que la facture de la cantine, d’une valeur de 56’000 francs, n’était à ce jour pas encore payée et ceci malgré un rappel reçu le 18 août dernier. Ce dernier ne m’a pas été transmis. Aujourd’hui, les liquidités à disposition de la société ne permettent tout simplement pas d’honorer ce montant », a indiqué à l’assemblée Lionel-Numa Pesenti.

Le municipal sainte-crix, caissier de la société entre 2010 et 2013, s’est engagé l’année dernière à soutenir le comité dans le suivi et le bouclement des comptes pour cette édition. Le poste de caissier est resté vacant suite à la dernière assemblée générale. Le règlement des factures est du ressort du comité, la tenue de la comptabilité, quant a elle, a été confiée au municipal sans toutefois qu’il ne fasse partie de l’organe de direction. Pour diverses raison, ce dernier aurait obtenu trop tardivement l’ensemble des pièces comptables pour réaliser le bouclement de manière sereine. «Cette situation nous empêche de faire une analyse complète de la situation. Techniquement cela aurait été possible de présenter des comptes lors de cette assemblée mais j’ai préféré renoncer. Il faut que l’on puisse faire le point sur les flux financiers de l’exercice en cours, et principalement ceux de la manifestation. Il est essentiel d’avoir une vision claire de l’état actuel de la société avant de soumettre des comptes à l’assemblée générale », a-t-il ajouté. Les membres présents ont pris acte. Une assemblée extraordinaire sera donc convoquée prochainement durant laquelle les comptes 2022-2023 seront présentés et soumis au vote.

Avenir incertain

Bien que succinct et incomplet, l’état des lieux financier évoqué samedi laisse donc planer passablement d’inquiétudes quant à la santé financière du Carnaval. Les exercices comptables de 2020 à 2022 étaient déjà déficitaires. Une situation qui résulte, notamment, de la crise sanitaire et de l’annulation, à deux reprises, de la manifestation dans sa formule originale. Lors de l’assemblée générale de 2022, Lionel-Numa Pesenti déclarait que « la société entamerait 2023 sur une base saine, mais ne disposerait plus de coussin financier en cas de coup dur ». Les comptes ne sont pas encore formellement bouclés mais, en l’état, les indicateurs semblent donc à nouveau au rouge pour l’édition 2023. « Les nouvelles ne sont pas rassurantes, c’est vrai. Si nous ne réagissons pas, nous irons droit dans le mur », a confessé Nathan Vienet, lors de son rapport. « Rien n’est facile. Nous subissons aussi la forte inflation générale et la marge de manœuvre est faible. Nous avons étudié plusieurs solutions et diverses approches sont en cours mais il est encore trop tôt pour en parler », a-t-il déclaré.

Comité au complet

Le président a également rappelé que les tâches du comité sont réalisées par des bénévoles. « Ceci engendre que des personnes se retrouvent parfois parachutés dans des domaines dont ils n’ont pas forcément de connaissances approfondies. Un état de fait qui complique les choses ». Les dirigeants se sont donc mis en quête de forces vives et peuvent désormais compter sur un duo pour tenir la caisse. Elliot Marion, 14 ans et demi, sera accompagné et coaché par son papa Romain.

Nathan Vienet s’est réjoui que le comité directeur se renouvelle et soit désormais au complet. Ce dernier connaît d’ailleurs quelques mouvements puisque Lisa Brillo remplace Alicia Bornand qui a décidé de rendre son tablier de secrétaire après quatre années passées au Comité. Michaël Hilpert remplace Jordan Hertig au poste de responsable communication et marketing. « Nous avons également plusieurs jeunes qui rejoignent les rangs du Comité général », a relevé Nathan Vienet avant d’informer : « Notre équipe s’est d’ailleurs déjà remise au travail et a commencé les décors de la 38e édition. » Le prochain carnaval est agendé du 8 au 11 février 2024 sur le thème des sports.

Reconnaissance pour l’organisation opérationnelle

« La situation financière est préoccupante et mérite la plus grande attention. J’en profite pour rappeler que la Municipalité est à disposition pour soutenir le comité durant cette période délicate», a déclaré Cédric Roten, syndic de Sainte-Croix en fin d’assemblée. « Ces soucis ne doivent toutefois pas totalement éclipser la qualité de cette édition 2023. Nous devons aussi relever l’important travail de l’ombre réalisé par les bénévoles sans oublier toutes celles et ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à ce que la fête soit belle. Le travail sur le terrain a été accompli et de belle manière », a-t-il ajouté. Le président Nathan Vienet a lui aussi remercié chaleureusement, dans son rapport, toutes les personnes qui ont œuvré pour réaliser cette 37e édition. Il a notamment relevé la bonne entente avec les différents partenaires tout en indiquant qu’il faudra porter une attention particulière à la communication. Le responsable a fait part également de la satisfaction du comité à l’égard du nouveau système de paiement « Cashless ». Dans son rapport, le président de la Confrérie des Amis du Carnaval, Frédéric Haarpaintner a tenu lui aussi à remercier le Carnaval pour sa collaboration. Il a également souligné que la Confrérie a besoin d’étoffer ses rangs. Christel Bietry, responsable de radio Carnaval a, quant à elle, dressé le bilan des activités de la station éphémère. Cette dernière émettra à nouveau depuis le 3 février prochain.