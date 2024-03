Mauborget fête le carnaval

Par une belle soirée de pleine lune et un temps glacial, et à défaut de neige pour organiser une descente aux flambeaux, c’est en cortège que les gens du village et d’ailleurs ont parcouru la rue du village jusqu’à la buvette du téléski, emmenés par une partie de la guggen d’Yvonand, puisque les instruments de musique avaient fait place aux percussions et aux grosses caisses !

Beaucoup de participants masqués mettaient de la couleur parmi les participants et les torches illuminaient ce joyeux défilé. Arrivés à destination, chacun a trouvé une place malgré la foule qui se pressait à la buvette… Les organisateurs, emmenés par Anita Matthey, avaient prévu une soirée raclette, qui a eu beaucoup de succès puisque ce sont environ 150 raclettes qui ont été servies.

En outre, un concours du plus beau déguisement était organisé, de l’originalité et du soin avaient été apportés à la réalisation des costumes, les masques des 18 enfants participants étaient également fort bien réalisés et ceux du Pré-Jaquier, représentant les animaux de la ferme, ont été primés. Dans la catégorie « adultes », c’est le corsaire qui a eu la faveur du public, suivi par le couple rock des années 70 ainsi que la Mexicaine.

Chacun a reçu un petit cadeau et la soirée s’est poursuivie jusque tard dans la nuit, tant l’ambiance était festive, pour la plus grande joie des habitants et des résidents secondaires de la localité.

Chacune et chacun se réjouit déjà de l’édition 2025 !