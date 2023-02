Ce dimanche 19 février a été l’occasion de remercier la clientèle fidèle pour son soutien durant cette courte saison inhabituelle qui n’a permis que 34 jours d’ouverture !

Une situation inédite puisqu’à aucun moment, il n’a été possible d’ouvrir l’ensemble du domaine skiable, ce n’est que le 11 janvier que le secteur des Rasses a été ouvert et ceci, en partie grâce à l’enneigement artificiel.

Suite au magnifique succès rencontré lors de la dernière édition, les responsables ont décidé d’organiser à nouveau le Waterslide, événement ouvert à tous les courageux désireux de « survoler » un bassin de 12 mètres de longueur en restant sur leurs lattes ! En fin de matinée, nombreux sont ceux qui se sont essayés à l’exercice, ceci avec plus ou moins de succès, avec grâce et élégance pour certains et un plongeon dans le bassin pour d’autres… ces derniers étaient secourus par une « pêcheuse » équipée de pied en cap pour cet exercice !

Bravo au speaker qui a animé cette partie sportive par ses commentaires agréables et ses encouragements aux valeureux participants.

Après le repas, la participation a faibli mais c’est tout de même un beau succès à mettre à l’actif du comité et des responsables des installations. Techniquement, il a fallu plusieurs semaines pour préparer la neige afin d’en avoir suffisamment le jour J, Alex Jaccard a transporté et poussé cet or blanc à l’endroit choisi, puis Stéphane Cornuz, chef dameur, a préparé la piste, impeccable ce dimanche. Quant aux 25 m3 d’eau emplissant le bassin, ils ont été pris dans la citerne destinée à alimenter les canons à neige puis, la manifestation terminée, cette eau est pompée afin d’être stockée à nouveau dans la réserve, ainsi rien ne se perd…

Une buvette et des tables avaient été installées dans les garages et à l’extérieur, permettant à chacun.e de se restaurer, en profitant du soleil apparu juste au début de la manifestation, et de la musique d’ambiance, divers mets étaient proposés, notamment des grillades et des fondues.

Le bilan de cette journée est positif, des organisateurs heureux du déroulement de l’événement, des sportifs enchantés de s’être « éclatés » de façon inédite et des spectateurs enthousiastes… quoi de mieux pour mettre un point final à cette saison de ski, puisque les remontées sont désormais fermées jusqu’à l’hiver prochain, que nous souhaitons un peu plus long…