Les éoliennes arrivent au Mont des Cerfs

Mardi 25 avril 2023, Romande Énergie a invité les habitants de La Gittaz à une séance d’information destinée à rappeler le contexte du parc éolien et exposer les grandes étapes à venir, particulièrement l’arrivée prochaine des éléments constituants les mâts, suivis cet été par les hélices elles-mêmes.

Ceux qui souhaitent encore voir le paysage « libre » devront monter aux Aiguilles de Baulmes avant l’été. En effet, dès le 5 mai, les équipes de l’entreprise allemande « Enercon » prendront leurs quartiers dans la base de vie de La Gittaz. Les camions débuteront leur ballet (en semaine, et en priorité en dehors des heures de pointe, soit tôt le matin) en livrant une à une les « briques lego » en béton qui constitueront les deux tiers du mât des six éoliennes. En parallèle, deux grues géantes seront édifiées pour ériger ces monolithes. Les éléments du tiers supérieur en acier ainsi que les hélices et leurs trois pales de 41 mètres seront livrés durant le mois de juillet. La production démarrera dès cet automne.

Au total, 17 camions seront nécessaires pour chaque turbine, dont 6 convois exceptionnels. Tous emprunteront le Val de Travers et la route des gorges de Noirvaux. Les sentiers pédestres de La Gittaz sont déviés mais les routes d’accès au secteur restent ouvertes malgré une interdiction générale de stationner. La limitation de vitesse à 30 km/h sera remontée à 50 km/h, avec, selon les propos de Romande Énergie, « une présence policière accrue car le trafic pendulaire met parfois en danger les ouvriers et les riverains ». Toutefois, une place en dessous du gîte Bel-Horizon à La Gittaz-Dessus sera aménagée afin de permettre aux convois de faire demi-tour. Elle servira aussi de stationnement pour les curieux qui risquent d’affluer sur ce chantier exceptionnel.

Un rappel du contexte

C’est devant une assemblée attentive d’une trentaine d’habitants et de divers représentants des entreprises impliquées dans le projet que le président du comité de pilotage, Etienne Roy, a tout d’abord rappelé le contexte géopolitique : la volonté populaire suisse pour une autonomie énergétique sans nucléaire. Puis l’interruption des livraisons de gaz russe, l’arrêt de la moitié du parc nucléaire français, l’inflation sur les prix de l’énergie ou encore la sécheresse qui menace les installations hydroélectriques ont été mis en avant. Il a ensuite exposé des chiffres démontrant la nécessité d’augmenter de 50 % la production électrique indigène avant de souligner les avantages des éoliennes, en particulier durant la saison hivernale.

Des mesures compensatoires

La cheffe de projet, Florence Schmidt, est revenue en images sur des moments clés tel que le bétonnage des socles qui accueilleront les aérogénérateurs, opération qui devait être réalisée en une seule journée suivie de trois jours de séchage contrôlé et progressif afin d’éviter la formation de fissures dans la dalle. Elle a également expliqué que trente-six mesures environnementales de compensation ont été prises avec le canton et des associations telles que Pro-Natura, notamment la fermeture de la route reliant L’Auberson au Col de l’Aiguillon du 1er décembre au 31 mai pour protéger le grand tétra, la création de pépinières dans le pâturage forestier en utilisant les troncs et les racines des épicéas qui ont dû être coupés ou encore la reconstruction de murs en pierre sèche.

De l’électricité locale

Christophe Mermoud, responsable du raccordement électrique, a donné des détails techniques. « Un nouveau transformateur de puissance de 40 tonnes a été installé dans le poste du chemin de Mon Repos. Ce dernier sera relié directement aux turbines et réinjectera l’énergie dans le réseau de Sainte-Croix. Les électrons produits à La Gittaz seront ainsi consommés sur place », ajoute-t-il.

Une habitante du hameau a tout de même tenté de savoir si des compensations pour « les êtres humains » qui ont subi ce chantier et ses nuisances sont prévues. La réponse de Romande Énergie a été claire. Il n’y aura pas de rabais sur l’électricité mais seulement les bénéfices indirects induits par la production d’une énergie verte qui bénéficie à la planète et à ses occupants.

La fin du chantier en 2024

Des mesures environnementales, telles que le recouvrement des socles avec de la terre végétale seront encore effectuée l’année prochaine. En outre, des conduites multiservices et des lignes aériennes doivent encore être enfouies. Ces fouilles ne sont pas en lien avec le parc éolien, mais sont menées en commun par la commune de Sainte-Croix et Romande Énergie. À terme, les habitants de La Gittaz bénéficieront notamment des amenées d’eau potable et de l’évacuation des eaux usées mais aussi de la fibre optique de Swisscom. Certains logements passeront ainsi de la quasi-absence de réseau à probablement la meilleure connexion internet de la commune.

Enthousiasme ou résignation

Quelques opposants au parc éolien ont fait acte de présence devant le café-restaurant, marquant ainsi leur désaccord avec le projet. Les riverains, quant à eux, étaient partagés entre enthousiasme pour certains et résignation pour d’autres. L’assemblée s’est déroulée dans le calme malgré quelques interpellations : « À quel moment est-ce qu’on sera enfin débarrassé de vous ? Vous pourriez nous offrir des vacances pendant les travaux ! » C’est toutefois sur le ton de l’humour que ces échanges se sont tenus. Comme si, à force de se côtoyer les uns et les autres, un certain lien s’était créé entre les belligérants. Un autre habitant a souligné que ce chantier s’était déroulé jusqu’à présent sans aucun accident et que cela méritait d’être relevé. La réunion s’est d’ailleurs conclue par un apéritif et des applaudissements à l’attention des ouvriers qui ont, selon les riverains, effectué un excellent travail dans le respect des intérêts de chacun.