Jour J-1 pour accueillir la deuxième Spartan

La deuxième édition de la course à obstacles Spartan se déroule demain, sur les hauteurs et dans les rues de Sainte-Croix. Les organisateurs tablent sur près de 3’000 participants et espèrent un nombreux public.

« Le parcours de la course Spartan sera davantage intégré dans le village que lors de la première édition », souligne Mathias Vallat, chef de projet à l’ADNV, qui coordonne la venue de la course à obstacles avec la Commune de Sainte-Croix et la société Gorilla Corporation représentant la faîtière de l’événement. Avec, en mémoire, le bilan positif de l’édition de juin 2022, les chevilles ouvrières de la manifestation ne craignent plus le saut dans le vide, mais ne s’inscrivent pas non plus dans un copier-coller.

En milieu de semaine, 2400 coureurs étaient inscrits dans les catégories Super (10 km) Set print (5 km). Quelques places étaient encore disponibles en ligne. Chez les juniors, 350 intéressés s’étaient déjà manifestés (Kids, 500-1500 mètres selon âge). Des dossards en petit nombre pourront encore être retirés le matin avant la course.

Comme en 2022, le point névralgique de la manifestation reste le Centre Sportif des Champs de la Joux rebaptisé Village Spartan, point de départ et d’arrivée des sportifs. Le parcours passe par le temple, puis file en direction des Praises par les sentiers pédestres, pousse jusqu’aux Avattes, rejoint les Petites Roches avant de redescendre jusqu’à la forêt des Rasses. Le retour passe par le site de l’ancien tremplin de saut à ski, les Praises, les Champs de la Joux, l’Arnon, le Tyrol, le chemin des Fleurettes, la rue Neuve et, ouf, le Centre Sportif. Ce parcours a eu l’aval de tous les services cantonaux concernés, forêts, routes, gendarmerie, police des manifestations, etc. relève Stéphane Champod, secrétaire municipal. Les pompiers, de leur côté, ont veillé à ce que tous les points du village restent accessibles, parfois au prix d’un changement d’itinéraire.

150 bénévoles

La mise sur pied d’une telle manifestation serait impossible sans bénévoles. 150 personnes, issues des sociétés locales, mais également des sociétés de jeunesse du pied de la Côte ont été recherchées. Les premiers seront engagés vendredi déjà, le gros de la troupe samedi et une partie encore dimanche. À noter que chaque bénévole rapporte 75 francs à sa société. Les agriculteurs ont accepté de contribuer au bon déroulement de la course. La météo de ces derniers jours leur a permis de faucher les foins aux abords du parcours. Certains, comme Jean-Daniel Winkler et Claude Corsini doivent déplacer leur troupeau de vaches allaitantes. Elles pâturent dans le secteur de la Mouille Faison. « Cela tombe mal, car nous sommes très occupés aux foins, mais nous le ferons », confirmait Claude Corsini.

Le Village Spartan sera ouvert de 6h30 à 20 heures. Les sociétés mandatées par Spartan gèrent la restauration et les boissons dans l’enceinte. Côté animation, outre celles proposées par les organisateurs, un DJ engagé par le Mad Mountain Festival sera sur la scène dès 14 heures et mettra également de l’ambiance pendant la distribution des prix, précise Luca Grandguillaume-Perrenoud, cofondateur du festival.

Mathias Vallat fait état d’une fréquentation globale attendue de plus de 4000 personnes. Un système de comptage fonctionnera avec des capteurs installés sur le toit du Centre Sportif.

Les restaurateurs et commerçants ont le feu vert pour installer des tables le long de la rue Neuve et jusqu’au Centre sportif. L’année dernière, Le Sud avait cartonné dès le matin avec son festival de pâtes, Isabelle Bandi récidive cette année. « Ce sera ma deuxième et dernière Spartan », annonce celle qui prendra sa retraite en septembre. Le boucher Sébastien Osti (enseigne Naef) tente une première, il tiendra un stand de saucisses, en collaboration avec Guliano Tognetti, du Cageot.

La commune et l’ADNV avaient souhaité la tenue d’un petit marché, mais la formule a peu séduit. « Il y aura quelques stands installés devant l’administration communale », assure Stéphane Champod. Le fleuriste ne viendra pas.

D’autres retombées pour l’économie locale proviennent de la présence des équipes de montage des engins, entre 10 et 30 personnes au fil de la semaine. Les camions ont déposé le matériel des obstacles sur le parking en face de la piscine des Replans. Le montage a débuté dans le secteur des Avattes, et se terminera au village, indique Stéphane Champod.

Parcage le long de la route de Bullet

« Nous avons profité de l’expérience de l’an dernier pour réduire un peu l’envergure des parkings pour les visiteurs », expliquent en substance tant Mathias Vallat que Stéphane Champod, secrétaire municipal. Un bus navette Travys tournera de 6h30 à 20 heures entre le chemin des Chevreuils, Bullet et Sainte-Croix. Il respectera les arrêts officiels, avec des stops supplémentaires. Il prendra en charge les spectateurs venus de l’extérieur, mais aussi toute personne de Sainte-Croix et de Bullet souhaitant se déplacer sur le projet. La sélection sera stricte à l’entrée de la localité, seuls les véhicules en transit pourront pénétrer dans Sainte-Croix, et passer par la gare pour rejoindre la route de Neuchâtel. Le parcage sera assuré par des bénévoles au nombre desquels figurera le secrétaire municipal. Les deux assistants de sécurité publique seront aussi mobilisés toute la journée. « Le centre du village est accessible à pied », rappelle Stéphane Champod, qui invite la population à « partager un moment sympathique ».