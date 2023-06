Faena, l’Argentine à Sainte-Croix

Vous avez peut-être remarqué, en empruntant la rue Centrale, la présence de ce nouveau restaurant au décor coloré qui a ouvert au début du mois. Derrière « Faena », il y a Nathanaël et Sofia Rousso, un jeune couple d’Argentins qui a à cœur de faire découvrir aux Sainte-Crix le goût de chez eux.

Les empanadas, petits chaussons en forme de demi-lune, s’alignent docilement dans la vitrine aux côtés des facturas (similaires à des croissants, mais avec une pâte briochée, fourrée d’une crème aux œufs) et des alfajores (petits biscuits sablés, ronds et dodus comme des macarons, remplis de gelée de coing ou de dulce de leche, la confiture de lait chère aux Argentins). À la carte, des milanesas (escalopes de bœuf panées), pizzas napolitaines, sandwiches et burgers, le tout fait-maison par Ezequiel - ou Quelo -, le cuisinier, aussi boulanger-pâtissier. Des spécialités qui invitent au voyage. « On voulait proposer aux gens d’ici les plats typiques qu’ils trouveraient en entrant dans un restaurant en Argentine », explique Nathanël Rousso, installé dans son restaurant. Ici, les chaises bleu ciel et jaune poussin rappellent les couleurs du drapeau argentin. Les carreaux au sol, une terrasse ensoleillée.

Un vieux rêve

Après avoir quitté Buenos Aires il y a quatre ans et habité quelques années en Espagne, le couple pose ses valises à Yverdon en 2021, dans le but de se rapprocher du frère de Nathanaël qui travaille à Sainte-Croix. Lui est graphiste, elle, professeure d’anglais. Le français encore hésitant, Nathanaël n’hésite pas à saisir l’opportunité de reprendre ce local de la rue Centrale à Sainte-Croix. « La cuisine, c’est ma thérapie », reconnaît en souriant celui qui caresse le rêve d’ouvrir un restaurant depuis douze ans. Il laissera toutefois les fourneaux au cousin de sa femme, Quelo, qui les a rejoints dans l’aventure. Sofia, elle, s’occupera des réseaux sociaux et de la communication pour le restaurant.

L’équipe familiale table sur une cuisine de chez elle, à prix doux, réalisée avec des produits frais venant d’ici. Ainsi, l’éleveur suisse allemand qui les fournit en bœuf et en porc utilise des techniques de production argentine. « On sait que les Suisses aiment la viande qui est justement très présente dans notre cuisine », explique Nathanaël. Le couple s’attelle toutefois à proposer davantage d’options végétariennes sur sa carte, un autre régime alimentaire courant en Suisse.

Faena, le goût du partage

Ne vous méprenez pas. Si Faena signifie « travail » en espagnol, pour les Argentins, le mot désigne ce moment où, à la campagne, après l’abattage d’un animal, ses différentes parties sont découpées, et voisins et amis se rassemblent pour faire la fête autour d’un grand barbecue. C’est cette notion de partage et de convivialité qui habite Nathanaël et Sofia. Leur souhait : apprendre à connaître les habitants de Sainte-Croix et leur faire découvrir leur pays et leur culture.

Pour voyager en Argentine au travers de sa cuisine, dans une ambiance chaleureuse et accueillante, passez la porte de Faena.

Horaires d’ouverture : de 11h à 14h, puis de 17h à 21h. Fermé le dimanche. 10 % de réduction pour les étudiants.