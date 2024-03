Jim Breitler, graine de champion de VTT

À seulement 17 ans, Jim Breitler fait déjà partie de l’équipe nationale de VTT en catégorie Junior. Son rêve : devenir professionnel et, qui sait, participer un jour peut-être aux Jeux oOlympiques.

Tous les rêves sont permis lorsqu’on a 17 ans et qu’on présente de grandes dispositions dans son sport. Plus qu’une activité physique, pour Jim Breitler, le VTT est devenu au fil du temps une véritable passion. Enfant actif, il pratique le hockey trois à quatre fois par semaine jusqu’à l’âge de huit ans. En parallèle, comme beaucoup de jeunes de la région, il parcourt à vélo la campagne de L’Auberson où il a grandi, et foule les pistes de ski de fond en hiver. Mais c’est dans le VTT, sport individuel, que le jeune garçon trouve finalement véritablement son compte.

Comme souvent, l’activité lui est plus ou moins suggérée par un parent, son père en l’occurrence, qui l’emmène avec lui sur les courses de VTT auxquelles il participe lui-même. Jim Breitler prend part aux courses régionales dès l’âge de 9 ans et se retrouve sur ses premiers podiums, notamment lors de la West Bike Cup (coupe romande). Le virus de la compétition ne le lâchera plus. À 10 ans, c’est trois à quatre fois par semaine qu’il enfourche son VTT, « pour le plaisir », dit-il, sans vraiment réaliser que c’est déjà à un véritable entraînement qu’il se soumet.

Encourageant la passion de leur fils, ses parents l’accompagnent à toutes ces compétitions. Soutenu par Talent Romandie, le garçon rejoint d’abord la catégorie ROCK (11-12 ans) où il participe pour la première fois à une Swiss Bike Cup (coupe suisse). Seizième la première année, il termine 5e au classement général, l’année suivante, et monte même sur la 3e marche du podium d’une manche. « J’étais vraiment content », se souvient l’adolescent.

C’est à ce moment-là qu’il commence à prendre sa discipline vraiment au sérieux. « J’essayais d’être plus régulier, mais toujours pour le plaisir ». Son père le conseille pour l’aider à se préparer et le garçon enchaîne les catégories et les bons résultats, acquérant de plus en plus d’expérience, avant de commencer à suivre une préparation physique avec son entraîneur, Bernard Maréchal. « Il m’a aidé à m’entraîner pour pouvoir toujours rester dans une zone d’endurance. Il a fallu une année pour que ça se mette en place, mais ensuite, j’étais encore meilleur. Il a été là au bon moment », explique Jim Breitler. Il continue à faire de bons classements à la Swiss Bike Cup, souvent dans le top 25 général, et à 16 ans, en catégorie cadet, il atteint le top 10 du classement général.

Dans le cadre national

Cette année, il a rejoint l’équipe nationale de cyclisme junior en catégorie VTT, et peut donc espérer participer à la coupe d’Europe qui aura lieu en mai en Roumanie. « Ce serait génial d’y aller, mais c’est extrêmement difficile d’être sélectionné car il faut être dans les six meilleurs. »

Pratiquant aussi le vélo de route depuis un an, Jim Breitler montre déjà un potentiel prometteur dans cette discipline dans laquelle il est plus facile d’évoluer au niveau professionnel. « C’est cette année où je devrais me décider entre les deux sports pour la catégorie U23 (19-23 ans). Pour l’instant, je ne sais pas du tout car j’aime beaucoup les deux. Donc je verrai aussi suivant les résultats. »

S’il rêve de pouvoir un jour devenir professionnel et vivre entièrement de sa passion, en VTT ou en vélo de route, Jim Breitler a tout de même assuré ses arrières en effectuant un CFC… de mécanicien cycle ! En deuxième année d’apprentissage chez Cycles Thévenaz, il a également l’appui de ses employeurs qui croient en lui et lui permettent d’aménager son temps pour les entraînements.

Pratiquant le VTT quatre à six fois par semaine et participant à près de trente courses par saison, la vie de Jim Breitler tourne, à son plus grand bonheur, autour de son sport et il consacre souvent ses vacances en hiver à pratiquer en Espagne ou en Italie. Investi, travaillant dur pour réaliser son rêve, le jeune homme suit peut-être les traces de son modèle, le cycliste suisse Nino Schurter, « le Federer du VTT », dix fois champion du monde et champion olympique. Un titre qui met des étoiles dans les yeux de Jim Breitler.