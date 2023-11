Entre inquiétudes et espoir pour l’avenir des courses de ski de fond

Vendredi 10 novembre s’est déroulée la 53e assemblée générale du marathon des Rasses (Mara) à la salle Bertha Bonnet à Bullet. Ce sont 16 membres qui étaient présents pour suivre les points à l’ordre du jour.

Incertitudes, espérance et annulation étaient au cœur de cette assemblée générale menée par Michel Roulet, président de la société. Un bilan peu réjouissant, avec trois annulations en quatre ans, des questions se posent pour l’avenir des courses de ski de fond dans la région.

Face à un hiver qui se fait de plus en plus court, la problématique des dates s’est posée. Confronté à un calendrier chargé par la Swiss Loppet dès début janvier jusqu’à mi-mars, avancer la date semble, pour l’instant, être une option inenvisageable.

En ce qui concerne les courses, il n’y a pas de changement sur ce qui était prévu pour la 53e édition. Le marathon de skating de samedi est maintenu, ainsi que les éléments qui ont contribué au succès de l’évènement les années précédentes, tels que la journée du dimanche classique avec ses courses d’une distance allant de 12, 22 à 42 km.

L’objectif principal, hormis l’assurance d’avoir de la neige, serait d’atteindre les 600 à 700 coureurs pour la prochaine édition. Le comité de la MARA souhaite également accentuer la promotion de son événement du côté suisse allemand afin d’attirer plus de participants de ces régions.

Le président a également tenu à remercier tous les collaborateurs qui s’étaient annoncés pour cette 53e Mara ainsi que tous les sponsors, annonceurs et donateurs qui les ont soutenus malgré l’annulation de cette édition.

L’assemblée générale s’est conclue sur une note d’espoir, celle que la 54e édition ait bien lieu pour le plus grand plaisir des skieurs et skieuses !

Des comptes à la hauteur malgré l’annulation

Malgré l’annulation imposée par un manque évident de neige, les comptes de la société se portent plutôt bien, malgré un déficit de 3421 francs pour l’année précédente. Les bénéfices de l’édition 2021-2022, en plus de la réserve de la société, compensent ce manque. La décision d’annuler l’événement prise assez tôt, dix jours avant, a permis d’assumer les frais déjà engagés dans l’organisation. Le caissier de la société, Roger Charlet, a relevé pouvoir maintenir la situation pendant « quelques années » sans course, tout en espérant que la prochaine MARA ait bien lieu. Le président a souligné l’importante rigueur appliquée par le caissier dans la gestion des comptes.

Une histoire de containers

Malgré une édition annulée, le comité de la société n’est pas resté inactif pour autant. Cinq séances ont été réalisées depuis la précédente assemblée générale et des containers ne leur ont pas facilité la tâche. En effet, il a été demandé de déplacer les containers de la société, qui étaient sur le terrain des Planets. La Municipalité de Bullet a autorisé leur déplacement sur les hauts de la petite Charrière. Une solution de courte durée puisqu’une pétition a été réalisée contre le nouvel emplacement de ces containers, obligeant d’entreposer le matériel dans les locaux du GSFR aux Planets. De chaleureux remerciements ont été adressés à Thierry Magnin, Philippe Meystre et Romain Prévitali pour le travail accompli.

Un comité qui cherche à se renouveler

Durant cette dernière année, la société a eu la tristesse de perdre des collaborateurs et amis dévoués de la Mara. Une minute de silence a été réalisée pour honorer la mémoire de Jean-Jacques Perrier, membre du comité élargi et responsable des secours, dont l’engagement sans faille, les compétences ainsi que la bonne humeur laissent un excellent souvenir, Hélène Lambercier et Hélène Duvoisin, des fidèles collaboratrices durant de nombreuses années, ainsi qu’André Burdet, qui a aidé au parcage des véhicules.

Le président a rappelé l’importance de l’implication de nouvelles personnes dans l’organisation, ce qui permettrait d’envisager sereinement l’avenir de la Mara. Cherchant à se faire remplacer depuis deux ans, le président souhaite passer le relais, tout comme le caissier, Roger Charlet.

I. Gonin