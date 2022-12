Des bus à l’horaire le week-end aussi

La compagnie Travys introduit un horaire fixe le samedi et le dimanche au départ de la gare Sainte-Croix en direction de L’Auberson et des Rasses – Mauborget.

Dès le 11 décembre 2022, date du changement d’horaire des transports publics, il sera possible de monter dans le bus 615 à destination de L’Auberson ou Les Rasses – Mauborget à des heures régulières le samedi et le dimanche. Cette nouvelle prestation remplace ces jours-là le service Allo Bus, qui reste cependant toujours disponible aux heures creuses en semaine, communique la compagnie TRAVYS.

Syndic de Sainte-Croix, Cédric Roten se réjouit de ces courses fixes le week-end, que la Commune appelait de ses vœux : « nous travaillons à ce changement depuis un moment ». Il reconnaît en substance que le mode de réservation du bus à la demande est compliqué pour les usagers qui arrivent à la gare le week-end et découvrent alors qu’il aurait fallu réserver plus tôt ! En outre, les explications sont difficiles à comprendre pour les non-francophones et enfin, l’application ne connaît que les horaires fixes.

Vingt-deux courses

Concrètement, le conducteur qui aurait normalement été en service pour Allo Bus se mettra au volant du bus qui va circuler dix fois par jour dans le sens L’Auberson - Bullet et douze fois dans le sens inverse. Quelques courses dans chaque sens ne vont pas de bout en bout, avise Marine Kerhoas, cheffe du Département relation clients et communication chez Travys.

En hiver, une priorité est mise sur l’accès aux remontées mécaniques des Rasses. Un plus pour les skieurs qui se déplacent en transports publics, relève Cédric Roten, qui précise que des casiers à skis pourraient être installés aux Rasses.

La plupart des correspondances avec l’arrivée du train TRAVYS Yverdon-les-Bains Sainte-Croix sont assurées, relève la compagnie. Toutefois, en raison de l’utilisation d’un seul véhicule, les temps d’attente peuvent parfois être plus longs. Une heure de pause est observée par le conducteur à la gare de Sainte-Croix entre 12h28 et 13h29.

Le syndic ne s’attend pas à ce que les premiers bus circulent à plein. « Les usagers devront s’approprier le nouveau service », estime-t-il. Le coût supplémentaire sera absorbé par l’enveloppe destinée aux transports publics du Balcon du Jura.

Un bus à heures fixes le week-end est un avantage tant pour la population que pour les visiteurs. Pour satisfaire d’autres besoins de déplacement, un service de taxi reste nécessaire, relève la Municipalité. Rachel Gueissaz, municipale en charge de la mobilité au sein de son dicastère, recherche activement des solutions, souligne le syndic.