Bientôt un service postal à domicile

Le 24 décembre, la boulangerie Dos Santos fermera boutique à L’Auberson. Outre de pains et de croissants, c’est aussi d’un service postal dont ses habitants seront temporairement privés, et ce jusqu’au 3 janvier, date à partir de laquelle un service à domicile prendra le relais. En attendant, c’est le bureau de poste de Sainte-Croix qui accueillera lettres, colis et transactions financières du Plateau des Granges.

Depuis juin 2009, suite à la fermeture du bureau de poste du village, c’est au guichet de la Grand-Rue 122 qu’il était possible d’effectuer ses paiements, de poster et de réceptionner lettres et colis. « Lors de la fermeture d’une filiale en partenariat, la première démarche de la Poste est de prendre contact avec les autorités communales pour discuter des alternatives possibles », indique Tiziana Boebner, responsable communication de la Poste pour les cantons de Vaud et de Fribourg. D’après Cédric Roten, la Municipalité aurait insisté pour que le service partenaire avec un commerce soit maintenu à L’Auberson et orienté la Poste vers le repreneur annoncé. « La fromagerie Tyrode a aussi été approchée en amont, mais elle-même a suggéré que la proposition soit d’abord faite au nouveau commerce. » Les discussions entre la Poste et les repreneurs pressentis sont en cours, mais ceux-ci, qui souhaitent encore se donner le temps de la réflexion, n’auraient pas fermé la porte à continuer le rôle d’agence partenaire.

Le service à domicile... en attendant ?

Quelle que soit la décision prise par la Poste et les repreneurs, le potentiel nouveau commerce compte réaliser des travaux qui reporteraient son ouverture au mois de juin 2023. Une solution alternative, pour une période de plusieurs mois en tout cas, a donc dû être trouvée. La Poste a ainsi annoncé ce lundi la mise en place d’un service à domicile à partir du 3 janvier. Celui-ci fonctionnera en ligne, par téléphone ou au moyen d’un marqueur de commande, et permettra de remettre directement les envois et espèces à la factrice ou au facteur. Le communiqué de la Poste précise qu’une prestation pourra être commandée le jour-même, du lundi au vendredi, en l’effectuant avant 7h30. D’après Tiziana Boebner, 64 localités du Jura-Nord vaudois utilisent déjà ce service, présenté comme le moyen pour la Poste de rester proche de sa clientèle là où elle n’a plus d’office postal.

Vers une solution hybride ?

À L’Auberson, Cédric Roten entrevoit, à moyen terme, un fonctionnement qui allierait le service à domicile, notamment pour la partie financière, à un point de retrait en commerce des recommandés, courriers et paquets. Pour le syndic, cette solution conviendrait à la fois à la population qui pourrait continuer de profiter d’une prestation à L’Auberson, et au commerce partenaire, qui n’aurait pas à s’occuper de la partie financière. Celle-ci nécessite en effet un certain nombre de formations délivrées par la Poste et impose des contraintes particulières, en termes d’horaires et de jours d’ouverture notamment, que certains commerces ne souhaitent pas endosser. Ces situations restent toutefois à l’heure actuelle hypothétiques, la balle étant maintenant dans le camp des futurs repreneurs et de la Poste.

D’ici là, un courrier contenant toutes les instructions sur la nouvelle prestation à domicile devrait être envoyé aux habitants de L’Auberson, quelques jours avant son introduction.