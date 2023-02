De Bethune, nouvel actionnaire principal de REUGE

L’entreprise locale REUGE, qui s’est illustrée depuis 1865 dans la fabrication de boîte à musique, va connaître un nouveau changement d’actionnaire majoritaire.

De Bethune, manufacture horlogère située à L’Auberson, a annoncé ce jeudi 2 février dans un communiqué l’acquisition d’actifs, propulsant la marque en position majoritaire. Suite à cette nouvelle alliance, Denis Flageollet, co-fondateur et maître horloger de De Bethune, et Pierre Jacques, CEO de De Bethune, reprendront la direction de REUGE. L’actuel CEO, Amr AlOtaishan, qui représente la famille jusqu’à maintenant propriétaire, continuera néanmoins à travailler pour l’entreprise et sera inclus dans un certain nombre de décisions en tant que conseiller stratégique et membre du conseil d’administration.

Denis Flageollet a confirmé que REUGE poursuivrait ses activités de développement de la mécanique d’art autour des sons et de la musique tout en travaillant à son renouveau. Des synergies devraient également être créées avec d’autres environnements et artisans locaux, nous a confié le maître horloger, sans souhaiter pour le moment donner plus de précisions. Il s’est félicité que par ce rachat l’avenir de la mécanique d’art et son noyau soient garantis de rester à Sainte-Croix.

La vingtaine d’employés actuellement occupée chez REUGE continuera ainsi à travailler pour la marque, a assuré Denis Flageollet. Leur savoir-faire constituera également si nécessaire une ressource pour De Bethune.

L’entreprise REUGE se positionne comme le premier producteur mondial d’automates à musique, fabriquant sur mesure des pièces d’exceptions, oiseaux chanteurs et montres musicales, qui s’exportent pour des centaines de milliers, voire des millions, de francs. Au bord de l’abîme financier en 2003, elle a en quelques années connu deux recapitalisations et un changement d’actionnaire majoritaire. Elle a également procédé au rachat de la maison d’horlogerie originaire de Sainte-Croix, Mermod Frères, et celle des Frères Rochat, située au Brassus, qui fabriquaient également des automates à oiseaux chanteurs. Dans son nouveau bâtiment, les Ateliers, inauguré en 2016, REUGE combine désormais un savoir-faire artisanal à un esprit start-up.

Le montant final des rachats d’actifs de REUGE par De Bethune n’a pas été dévoilé.