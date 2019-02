Les Cabis font leur show

La FSG La Sagne était à l’honneur le week-end des 25 et 26 janvier derniers, à l’heure de sa soirée annuelle. Cette dernière était à l’image de la société : pleine d’entrain, de rythme et d’énergie. Malgré son grand âge (150 ans ce n’est pas rien !), la société a fait preuve de toutes ces qualités aussi bien lors des prestations des vendredi et samedi que pendant l’année 2018. Le spectacle de ce week-end était l’occasion pour petits et grands Cabis de présenter des numéros variés et originaux, démontrant la technique acquise par les gymnastes lors des entraînements de l’année.

Le rendez-vous était donné à la salle communale à 20h. Le public s’est rassemblé nombreux, remplissant la salle vendredi et samedi, pour assister au spectacle dynamique et sportif préparé par les gymnastes de tous âges.

Soirée en deux parties

La première partie de soirée était dédiée aux agrès, trampolines et autres acrobaties au sol. Roulades, sauts de poisson, carpés, roues et saltos donnaient le tempo. Le numéro « Millimétré » portait bien son nom : les jeunes garçons se sont en effet succédé au millimètre près sur un trampoline, à un rythme effréné. Dans « Ainsi Va... », le public a pu apprécier une chorégraphie mettant en scène des masques blancs illuminés par de la lumière bleue, pour un effet saisissant. Entrecoupant les numéros des gymnastes, un trio de comiques se retrouvait pour des intermèdes humoristiques. Effet garanti !

En deuxième partie de soirée, après l’entracte, l’heure était aux ballets : les chorégraphies préparées par les Cabis étaient rythmées et travaillées. Ici, de jolis foulards colorés lancés par les plus jeunes. Là, une ambiance western avec des cow-girls et des cow-boys. Le public a aussi pu apprécier des ballets orchestrés sur deux chansons bien connues, « Barbie Girl » d’Aqua et « Dragostea din tei » du groupe O-zone. C’est sur un ballet mettant en scène des sumos rappeurs au look ahurissant que s’est terminée la soirée, laissant place au final, lors duquel les gymnastes ont été chaleureusement applaudis par un public conquis.

Discours...

Au moment du discours, une question essentielle se pose : qui va prononcer les mots de bienvenue ? L’ancien président, Yoan Graf, n’ayant pas trouvé de successeur, il a fallu que quelqu’un se dévoue au poste d’orateur. Mickaël Figueiredo, vice-président et président ad-interim, n’étant pas très à l’aise pour parler face à une salle comble, a cherché un remplaçant. C’est ainsi que Jordan Hertig a pris la parole, remerciant membres, sponsors et public pour leur engagement et leur soutien. C’était également l’occasion de faire un retour sur l’année 2018 qui fut bien chargée pour la société. En effet, celle-ci soufflait ses 150 bougies. L’anniversaire a été fêté lors d’une soirée annuelle spéciale en janvier et d’un week-end festif en septembre. Outre ces événements de taille, les membres se sont affairés pour préparer une exposition temporaire au Musée des Arts et des Sciences, ainsi que pour organiser l’assemblée générale de l’ACVG. « Pourquoi s’arrêter en si bon chemin », a déclaré Jordan Hertig au moment de mentionner les nombreux concours auxquels ont pris part les Cabis. Le Championnat vaudois de gymnastique de sociétés, le Concours UBS Kids Cup et FSG, et le Championnat Romand d’athlétisme ont, entre autres, été l’occasion pour les gymnastes de monter sur les podiums, 49 fois au total (et c’est sans compter les médailles en chocolat !). Une année riche en expériences, qui démontre la motivation, le dynamisme et l’engagement des membres de cette société historique.