Le coup de balai de Bullet

Une semaine après Sainte-Croix, la commune de Bullet organise – pour la première fois – un coup de balai. Un coup d’essai bel et bien réussi, puisque ce n’est pas moins de cinquante volontaires qui se sont rassemblés dès 8h30 au pied de la station de ski des Rasses. Les cinq municipaux secondés par quelques employés communaux étaient évidemment présents.

Sous l’initiative de Véronique Duvoisin – municipale attachée à la gestion des déchets et aux forêts, entre autres – il a été organisé samedi 6 mai dernier, une action de sensibilisation au « jeté sauvage » et de nettoyage sur le territoire de la commune de Bullet. Cette animation était ouverte à tous et les inscrits ont été chaleureusement accueillis devant le garage du bâtiment des remontées mécaniques. Le temps d’un café-croissant, Jean-Franco Paillard, syndic de Bullet, a pris la parole pour remercier les participants et organisateurs : « Nous sommes agréablement surpris par le taux de participation ! » a-t-il souligné. Il a ensuite passé la parole à Véronique Duvoisin pour les explications nécessaires à la formation des groupes, et la distribution des différentes destinations.

Armés de sacs poubelles et de gants de travail, les neuf groupes s’en sont allés gaiement, au gré des sentiers pédestres, parfois véhiculés jusqu’à leur point de départ, pour les plus éloignés. Les volontaires ont pu choisir leur parcours en fonction de la difficulté, ainsi les groupes avec enfants sont plutôt restés dans les environs et les randonneurs confirmés ont choisi les pistes un peu plus ardues, ou plus étendues. En deux heures et demie, les sentiers du Chasseron, des Cluds, les places de pique-niques et les alentours des Rasses et Bullet ont été débarrassés des détritus négligemment laissés par les pollueurs. Au total, 5m3 de déchets récents ou plus anciens ont été rapportés. Les inévitables bonnets et gants perdus lors de la saison d’hiver, mais aussi de nombreux mégots, des bouteilles en pets et en verre, des canettes, une poubelle éventrée et même de vieilles bâches en plastique abandonnées, soigneusement dissimulées derrière souches et rochers.

Les fortes pluies annoncées se sont déversées au moment de l’apéro, heure à laquelle la plupart des marcheurs étaient de retour. Ils ont ainsi pu se réchauffer près du feu, et trinquer au travail fourni. Le repas également offert par la Municipalité a pu être pris à l’abri du mauvais temps, puisque le comité des remontées mécaniques a accepté de mettre à disposition le local et les tables qui ont permis au réconfort des braves.

Au final, une belle animation pour une bonne action qui, selon Véronique Duvoisin, devrait être reconduite l’an prochain.