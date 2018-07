La grande mue de la gare de Sainte-Croix

Une trentaine d’habitants se sont réunis le mardi 26 juin à l’Espace Alexei Jaccard pour une soirée d’informations organisée par Travys et la commune de Sainte-Croix.

En cette année du 125e anniversaire de la ligne de chemin de fer Yverdon/Sainte-Croix, la gare se prépare à vivre un de ses plus grands chantiers depuis sa création. « Nous l’aimons, notre train », comme aime à le rappeler le syndic Franklin Thévenaz dans son mot de bienvenue. Il continue en soulignant que « les investissements consentis par la Confédération ces dernières années dans la région, que ce soit pour l’acquisition du nouveau matériel roulant, les travaux effectués en gare de Peney/Vuiteboeuf ou pour les travaux de rénovation prévus à Sainte-Croix, démontrent la confiance des autorités cantonales et fédérales dans l’avenir de notre région ».

Le projet présenté à la population répond à l’accroissement du nombre de voyageurs sur la ligne (plus de 60 % de fréquentation ces vingt dernières années et plus de 22 % depuis l’entrée en vigueur de la cadence à la demi-heure). De plus, les infrastructures et les outils nécessitent d’être modernisés, notamment les voies du fond du dépôt, qui datent encore des origines de la ligne. Les constructions seront réalisées selon les normes actuelles, mais également pensées pour permettre la mise en place de la vision à long terme de la mobilité croissante.

Un projet, deux phases

Tout d’abord un dépôt pour abriter le matériel ferroviaire, celui des infrastructures et une zone d’entretien pour les petites et moyennes machines. Soucieux de limiter l’impact visuel de la nouvelle construction dans le paysage et de ne pas freiner le projet de développement du « quartier gare », Travys SA a mené avec la Commune de longues discussions concernant la taille, l’implantation et le revêtement du futur bâtiment. Daniel Reymond, directeur de Travys SA, précise : « Je pense qu’on a une jolie intégration au site. Avec le projet d’habitations du quartier gare, on va améliorer grandement la qualité visuelle de ce secteur ». Il souligne également que les coûts du chantier sont pris en charge par la Confédération et qu’il n’y aura pas de coûts directs pour la commune de Sainte-Croix. Lionel Pesenti, municipal, précise que la Municipalité va sans doute réfléchir au réaménagement des alentours, « pour rendre l’écrin beaucoup plus beau ».

La deuxième phase du chantier s’occupera de la zone de la gare. Afin de pouvoir garantir, dans un proche avenir, la possibilité d’effectuer des départs en pointe (un train arrive et dans la minute un autre repart), une double voie doit être posée depuis le carrefour du quartier du Progrès et la géométrie du virage d’entrée en gare doit être revue pour garantir une vitesse de 40 km/h aux futurs convois (la vitesse actuelle étant de 20 km/h). Ces travaux seront effectués essentiellement sur les terrains propriété de Travys SA, hormis un empiétement d’une trentaine de mètres carrés sur la parcelle privée n°656 qui nécessitera une démarche d’expropriation. Les discussions sont d’ores et déjà engagées avec les propriétaires. Le quai existant sera prolongé, pour correspondre aux nouvelles normes, et un deuxième quai sera construit en face de celui-ci.

En clôture de cette soirée, la population a pu faire part de ses remarques et inquiétudes, portant essentiellement sur la taille et l’emplacement du futur bâtiment, mais également les nuisances sonores dues au passage des convois. À la question finale de savoir si le guichet de la gare restera ouvert, Daniel Reymond précise : « On perd environ 20 % de notre chiffre d’affaires chaque année pour ce type de gare, mais il n’existe pas de plan de fermeture du guichet de la gare de Sainte-Croix à ce jour. On va essayer de le maintenir ouvert le plus longtemps possible ».