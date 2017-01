Croix des Aiguilles : le projet prend forme

Le groupe de travail s’est réuni récemment afin de définir les modalités de l’installation d’une nouvelle croix, remplaçant l’ancienne, cassée durant cet hiver.

Roger Charlet, président de ce comité temporaire, propose de commencer par la fin, c’est-à –dire de fixer une date pour la mise en place de la nouvelle croix. C’est ainsi que décision est prise qu’au plus tard le 15 avril, le démontage du socle initial aura été effectué, de même que le bois de la nouvelle croix abattu. D’ici fin avril, il s’agira de définir et de préparer un cheminement, alors que la croix sera fabriquée durant le mois de mai. En juin aura lieu le transport, l’acheminement et le montage de l’ouvrage, qui sera définitivement installé selon les conditions météorologiques les 21-22 juin, 28-29 juin ou encore 5-6 juillet.

L’inauguration officielle est agendée au samedi 30 août ou 6 septembre.

Les acteurs

des différentes étapes

La Commune de Baulmes souhaitant offrir le bois de chêne, Yvan Pahud suggère une grume permettant de façonner deux poutres, l’une de 6 m de long et l’autre de 4 m pour une section de 20 cm/20 cm chacune, l’arbre a été abattu ce mardi matin, comme l’attestent les photos.

La Commune de Sainte-Croix ayant proposé son aide pour le transport, c’est à elle que sera confié l’acheminement du bois jusqu’à la scierie Denis Joseph, à L’Auberson. Quant à la confection de la croix, André Pastoris et Didier Kohler se sont annoncés lors de la première rencontre, ils auront également à décider des moyens à utiliser pour la fixation, les équerres en métal de la précédente croix ayant été source de pourriture…

D’autres personnes se sont annoncées pour la ferronnerie et l’installation du paratonnerre, de plus amples détails seront fournis ultérieurement, de même que pour le transport de l’objet, dont le poids est estimé à environ 300-400 kg. Un point crucial est la préparation du cheminement le plus adéquat à emprunter jusqu’au sommet des Aiguilles de Baulmes, pour ce faire Roger Charlet prendra contact avec le garde-forestier Benoit Margot.

Financement

De nombreux habitants ayant déjà demandé pour participer financièrement, un appel de dons sera lancé, le numéro de compte sera communiqué par la voie du Journal après la séance de comité du 7 mai prochain.

L’idée d’une brochure relatant les évènements relatifs à la confection de la nouvelle croix, ainsi que l’historique des croix précédentes a été proposée par Murielle Montandon, secrétaire du comité. L’un des membres a également suggéré de laisser des archives et l’historique de cette construction au pied de la croix, dans la maçonnerie, afin que, dans 30 ou 40 ans, les générations suivantes aient une trace de ce qui a été entrepris précédemment, un devoir de mémoire à ne pas négliger !

ms