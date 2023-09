Une première édition plus que réjouissante

Ce sont 800 festivaliers qui étaient au rendez-vous, samedi passé, pour découvrir la première édition du Mad Mountain festival au Centre sportif des Champs de la Joux, à Sainte-Croix.

C’est sous un soleil radieux que le Mad Mountain festival, organisé par SCprod Sàrl, ouvrait ses portes pour la première fois. Accueillis par un espace food-truck et bars à l’extérieur, les festivaliers étaient rapidement guidés à l’intérieur, au son des notes jouées par le premier groupe sur les six concerts proposés, Old Time, originaire du Balcon du Jura.

La programmation du festival se voulant tout aussi locale que diversifiée, tous les styles étaient présents. Les fans de rock et de pop rock ont pu se régaler avec le groupe « Licking Rainbows » d’Yverdon-les-Bains et l’énergique groupe irlandais « The Clockworks ». La soirée a atteint son apogée avec la prestation enflammée de Joya Marleen. La jeune artiste saint-galloise était la tête d’affiche du festival.

La seconde partie de la soirée a dû ravir les amateurs et amatrices d’électro avec le groupe de Remady & Manu-L ainsi que le DJ John Castias qui ont fait danser les festivaliers jusqu’au dimanche matin.

Bilan positif

« Nous sommes très contents de cette première édition. Le temps était avec nous, l’espace extérieur a donc très bien fonctionné. Nous sommes très satisfaits des concerts qui sont montés en puissance au fil de la soirée et le retour des artistes était également très encourageant », explique Luca Grand-Guillaume-Perrenoud, responsable en communication et marketing du festival.

Selon les organisateurs, le nombre de 800 participants espérés pour le festival a été atteint, ce qui les conforte dans l’idée de réitérer l’événement. « Le festival vient de se terminer, mais je sais que nous sommes déjà motivés par l’idée d’organiser une seconde édition. À voir quand elle aura lieu mais nous pourrons communiquer à ce sujet une fois qu’on se sera tous réunis pour réaliser un bilan plus précis », confie-t-il.

C’est donc un pari réussi pour les organisateurs du Mad Mountain festival qui tiennent à remercier la commune de Sainte-Croix, les sociétés locales, les sponsors et, bien entendu, les bénévoles, sans qui le Mad Mountain n’aurait pas pu avoir lieu.

Grâce au soutien des autorités et sociétés locales ainsi qu’à l’aide de huitante bénévoles, l’organisation du festival s’est très bien déroulée. « Les préparatifs ont commencé le lundi et la commune nous a mis à disposition la salle du Centre sportif, dès le jeudi midi. Le jour du festival, nos bénévoles ont été super, ils ont réalisé un travail magnifique, ce qui nous a permis d’être plus disponibles pendant l’évènement », explique Luca Grand-Guillaume-Perrenoud.