Une chasse aux œufs pleine de succès

Malgré une météo peu engageante, les organisateurs de la traditionnelle manifestation de Mauborget peuvent être heureux de la participation, en ce lundi de Pâques.

Voilà quelques années déjà que les AMIS du téléski organisent une chasse aux œufs qui rencontre de plus en plus de succès ! Cette manifestation est devenue une tradition, des familles venues de loin à la ronde montent fidèlement sur le Balcon à cette occasion.

Cette année, la neige qui tombait à gros flocons au petit matin n’a pas découragé les « chasseurs », petits et grands… Munis de paniers et pleins d’entrain, les petits jusqu’à dix ans ont fait une bonne chasse, alors que les tout-petits, accompagnés d’un parent, ont été ravis de trouver des œufs en pleine nature !

Contrairement à l’habitude de dresser des tables dehors pour midi, seule la buvette du téleski et le local d’appoint situé au plain-pied pouvaient accueillir les participants désireux de manger sur place, ce qui a engendré un joyeux brouhaha et une chaude ambiance ! Les « dîneurs » ont été plus nombreux que d’habitude et les repas servis ont fait le bonheur de chacun. Pour exemple, ce ne sont pas moins de 28 kg de frites qui ont été consommées… Dès 12h30, les participants à la grande chasse de l’après-midi arrivaient déjà sur place pour se restaurer !

Animations

Au vu de la météo annoncée et du terrain détrempé, les organisateurs avaient renoncé à installer le château gonflable, celui-ci a été remplacé par des balades à dos de poneys. Ces derniers, conduits par les sœurs Genoud des Crosats, ont attiré de nombreux jeunes enfants. En outre, comme l’an dernier, Jenny Thévenaz, de Bullet a lu et raconté des contes à l’aide de jolis livres illustrés.

À 14 heures, le coup d’envoi a été donné pour la grande chasse, ouverte à tous. Comme le matin, à peine la banderole coupée, ce fut la ruée à travers les pâturages gorgés d’eau et glissants à souhait, ce qui n’a pas entamé l’enthousiasme des participants, d’autant plus que le soleil a fait quelques timides apparitions bienvenues…

Quelques chiffres

Avant la course, les organisateurs avaient enregistré environ 200 inscriptions, sans compter les participants venus au dernier moment. Comme l’an dernier, ce sont trois chasses qui sont organisées, une petite, destinée aux enfants jusqu’à 3 ans, puis une deuxième à l’intention des enfants de 3 à 10 ans, et enfin la grande chasse ouverte à tous. 1’278 œufs ont été cachés, dont 90 œufs-tombola en plastique, donnant droit à un lot (sachant qu’il y avait pour 1’000 frs de lots à gagner). 360 œufs ont été décorés avec soin et originalité par les classes de Bullet et « Envie d’apprendre » à Mauborget.

En bref, une journée conviviale, des familles heureuses et des organisateurs plus que satisfaits !

Par ailleurs, les AMIS du téleski organisent un match aux cartes ce samedi 6 avril dès 18h à la grande salle de Villars-Burquin, qu’on se le dise !