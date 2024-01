Une année charnière pour le tourisme local

Depuis la fermeture de l’antenne de Sainte-Croix, la répartition des rôles entre l’ADNV et le nouveau responsable du tourisme du Balcon du Jura reste à clarifier. Peu de changements pour la promotion économique. L’ADNV renforce ses actions sur les marchés touristiques.

2024 s’inscrit comme l’année zéro de la nouvelle configuration de l’Association du développement du Nord vaudois (ADNV) en matière de tourisme, dès lors que les offices locaux ont fermé leurs portes en 2023, hormis celui d’Yverdon-les-Bains. Pour le Balcon du Jura, une continuité s’installe avec l’engagement de Vincent Demiéville - ancien responsable de l’agence ADNV locale - conjointement par Sainte-Croix et Bullet, au 1er janvier de cette année. Son cahier des charges « est en cours d’élaboration par les communes et sera finalisé ces prochaines semaines », indique Cédric Roten, syndic de Sainte-Croix et vice-président du comité exécutif de l’ADNV.

La répartition des rôles entre l’ADNV et le nouveau responsable du tourisme de Sainte-Croix et Bullet est encore à construire. Cédric Roten dit attendre « un descriptif détaillé de ce que l’ADNV prend encore en charge ». Le développement et la promotion du tourisme s’opèrent désormais à deux étages, qui sont complémentaires, éclaire Nadia Mettraux. Une commune ou une entité locale peut mettre en œuvre ses thèmes au niveau local. Ce que font désormais Sainte-Croix et Bullet, avec l’engagement de Vincent Demiéville.

Points d’information

L’ADNV s’est engagée à assurer cet hiver une présence au chalet d’information et de réservation de l’École de ski aux Rasses. Elle cessera ensuite cette prestation. Autre exemple avec la course à obstacles Spartan Race, qui reviendra en juin pour la troisième fois sur le Balcon du Jura : le contrat signé avec l’organisateur se termine avec l’édition 2024. L’ADNV mettra à disposition cette année encore un chef de projet et ses équipes pour des prestations à hauteur de 50’000 francs. « Il est probable que notre implication soit réduite pour les éventuelles éditions suivantes », note Nadia Mettraux.

D’autres changements surviendront en 2025, comme la création de forfaits de prestations et le déploiement d’un réseau de points d’information en partenariat avec différents prestataires à identifier, hôtels, commerces, etc., informe la directrice de l’ADNV.

Même sans cahier des charges aux axes bien définis, Vincent Demiéville « a de nombreux dossiers sur lesquels plancher », assure ce dernier. « Il y a un changement de gouvernance, mais les projets restent sur la même ligne et nous devons trouver la meilleure façon de fonctionner avec l’ADNV ». 2024 sera une année charnière au niveau de la concrétisation de certains projets, comme le Centre de compétences VTT et le pump truck aux Rasses, projets votés par les deux Conseils communaux en décembre 2023 et intégrés dans le Masterplan du tourisme quatre saisons, piloté par Laurent Hall. Partageant le même bureau au rez de chaussée de l’Hôtel de Ville, les deux hommes ont listé les projets à venir pour 2024 et défini les tâches et responsabilités de chacun. En tant que responsable du tourisme local, Vincent Demiéville sera aux manettes des aspects opérationnels, alors que Laurent Hall s’occupe de la partie stratégique.

Le nouveau collaborateur des communes travaille en ce moment sur la valorisation du Tour des Alpages. Cet itinéraire VTT, achevé fin 2023 avec le concours du CPNV et accessible au plus grand nombre, relie plusieurs chalets d’alpage et restaurants du secteur du Chasseron. L’occasion de faire découvrir le terroir aux visiteurs tout en suscitant des retombées économiques pour les exploitants.

Balade industrielle

La refonte de la balade industrielle, initialement créée par Marina Capacini de l’Hôtel de France, est en cours et tient compte de l’ouverture du MuMAPS. L’objectif étant que les visiteurs du nouveau musée découvrent ensuite le patrimoine bâti en lien avec la mécanique d’art. Une manière de dynamiser le centre-ville et d’offrir une visibilité supplémentaire aux commerces et restaurants de la place, exprime Vincent Demiéville.

Une nouvelle édition du Migros Hiking Sounds (randonnée et concerts sur les flancs du Chasseron) est en préparation, et Vincent Demiéville espère l’adhésion de la population locale à cet événement. Il prépare également l’inscription du Sentier des Bornes sur l’application Suisse Mobile, et planche sur de nouveaux tracés du sentier raquettes et de la piste de fond du Mont des Cerfs, à l’écart des éoliennes, en collaboration avec les partenaires concernés.

2023 a marqué le retour du Festival des Terroirs sans frontière. Les Communes de Sainte-Croix et des Fourgs ont la volonté de maintenir cette offre, et des réflexions sont en cours, notamment pour que l’événement, généralement agendé à la fin du mois d’août, cohabite mieux avec le programme des manifestations régionales, souligne Vincent Demiéville. Des discussions sont en cours avec la SIC et son Marché d’été pour une éventuelle alternance.