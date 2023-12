Un quintuple « oui »

Ce sont 26 conseillers communaux (sur 30) qui ont pris part à cette séance finale lundi 11 décembre dernier à la salle Bertha Bonnet. Si, l’année précédente, le budget présenté y avait été refusé, cette année 2023 se clôture pour la commune voisine sur une note résolument plus approbative. En effet, tous les points à l’ordre du jour se sont vus acceptés par le Conseil communal.

Le budget 2024, validé à l’unanimité et présenté par la commune présente un excédent de charges de 116’300 francs. Celles-ci s’élèvent en effet à 4’692’650 francs opposées à des revenus de 4’576’350 francs. En comparaison, 2023 présentait des charges de 4’515’550 francs pour des revenus de 4’327’350 francs.

Pour 2024, les revenus sont divisés comme suit : 2’321’100 francs pour les finances, 926’950 francs pour l’administration générale, 666’800 francs pour les domaines et bâtiments, 532’500 francs pour les travaux, 123’700 francs pour les services industriels et 5’300 francs pour la police.

Du côté des charges, 1’026’900 francs pour les travaux, 1’353’350 francs pour l’administration générale, 494’700 francs pour les finances, 778’700 francs pour les domaines et bâtiments, 284’300 francs pour l’instruction publique et les cultes, 149’200 francs pour la police, 452’600 francs pour la sécurité sociale, 152’900 francs pour les services industriels.

Pumptrack

Parmi ceux-ci, la demande de crédit pour la construction d’un Pumptrack et d’un Skillcenter aux Rasses s’est vu discutée. De façon générale, il s’agit pour le premier d’une installation sportive destinée à la pratique d’engins sur roues non motorisés sur des circuits en relief comprenant divers obstacles. Le second a pour objectif de « créer un espace d’apprentissage de vélo tout-terrain ».

Le montant total du projet s’élevait à 328’100 francs, dont 13’790 francs à la charge de la commune de Bullet (qui préfinance toutefois le projet), le reste des charges étant couvert a posteriori par la subvention cantonale LADE (90’000 francs), la Loterie Romande (84’000 francs), la commune de Sainte-Croix (101’100 francs) et 39’200 francs par des sponsors privés.

Quelques remarques (parmi les nombreuses soulevées) cherchaient à cibler le public visé, et questionnaient la pertinence de l’installation au vu de l’existence d’un pumptrack beaucoup plus grand à proximité, aux Fourgs, ce à quoi la Municipalité a répondu en expliquant que les Rasses n’espèrent pas voir les sportifs de haut niveau s’entraîner sur leur terrain, celui des Fourgs leur étant nettement préférable à cet égard. La Municipalité mise sur une clientèle différente, à savoir la population locale, jeune essentiellement, ainsi que les clients du tourisme local, tous désireux de pratiquer à titre amateur ces sports techniques qui seraient à leur disposition. Il s’agit également de susciter un intérêt chez la population.Le projet a été validé par 20 oui, 2 non et 3 abstentions.

Modération de trafic

A également été validée, pour une somme de 71’225 francs, une modération de trafic sur certains tronçons des routes principales des Rasses et de Bullet (entrées en localité notamment). Des questions de sécurité l’exigeaient. En effet, les mesures de vitesse moyenne effectuées en mai 2022 ont montré qu’une grande majorité des conducteurs excédaient les vitesses légales. Ladite modération se fera par la pose de mobilier urbain, d’une signalétique et un nouveau marquage.

Leur compatibilité pratique avec les engins de type chasse-neige, tracteurs ou autres véhicules volumineux a été questionnée, et il en est ressorti que les aménagements se feraient en accord avec les normes légales en vigueur, et que ledit mobilier serait amovible pour ne pas perturber le passage du chasse-neige en hiver.

Extension du collège

Actuellement, un « trou » s’observe dans la scolarité des élèves bullatons. Ceux-ci, entre la 1P et la 6P, effectuent actuellement leurs années 3 et 4 à Sainte-Croix, À la demande du groupement scolaire, un projet d’extension du collège a été proposé. Celui-ci, d’un montant total de 270’000 francs, moyennant une rénovation et un agrandissement, permettra aux élèves qui y sont scolarisés d’y effectuer finalement l’entier de leur cursus.

En réponse aux remarques dubitatives sur la qualité du projet vis-à-vis de ses bas coûts, il a été expliqué que les travaux seraient à visée simplement fonctionnelle, et respectueux des normes légales, et pas particulièrement complexes (ce qui explique leur bas coût). Parmi les points problématiques ; celui des transports et des voitures des parents venant chercher ou déposer leurs enfants, provoquant une saturation des routes, et des situations plus dangereuses pour les bus. Plusieurs démarches vont être envisagées et réfléchies prochainement par la Municipalité pour y palier (dont la possibilité d’un dépose-minute dans la cour du préau à certaines heures). Le projet a été accepté à l’unanimité.

Crédit complémentaire au budget 2023

Il arrive parfois que la commune doive assumer rapidement des charges imprévisibles et exceptionnelles, dont l’urgence et les sommes (si elles respectent le plafond limite) ne sont alors pas soumises sur le moment au Conseil communal. À cet effet, un crédit complémentaire au budget 2023 pour un total de 36’050 francs a été soumis au vote. Un amortissement d’une partie des charges allège l’influence finale des crédits complémentaires sur le budget 2023 à 23’050 francs. L’achat d’une voiture pour l’équipe forestière, compris parmi ces charges, sera amorti, puisque financé via le fonds de réserve « Véhicules » du budget communal. Le préavis n’a suscité aucune question et a été validé moyennant une abstention.

Enfin, après les propositions individuelles, la séance, ponctuée par divers vœux de fin d’année municipaux et plusieurs bilans positifs, s’est vu suivie d’un apéritif dînatoire au Central, poursuivant la soirée sur une touche de bonne humeur, à laquelle ce quintuple oui n’était sans doute pas étranger.



L.-G. Alloati