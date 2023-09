Septembre, le mois des Ami-e-s du Royal 

L’association des Ami-e-s du Royal a profité de la tenue de la Journée du Cinéma au cinéma Royal pour exposer aux spectateurs de la salle obscure les différentes démarches envisagées pour mener à bien ses objectifs.

Les Ami-e-s du Royal est une association dont l’objectif général est de « soutenir l’activité du cinéma Royal au profit de ses hôtes et de la population de Sainte-Croix ». Dans cette optique l’association chemine avec le cinéma tout au long de l’année à travers diverses démarches, tentant d’ « encourager le soutien populaire au maintien du cinéma Royal » et de favoriser et apporter une visibilité à « la diffusion de la production cinématographique de qualité » qu’accueille le lieu qu’elle s’engage à soutenir. Elle soutient notamment financièrement le cinéma, auquel elle fournit des liquidités lorsque ses finances l’exigent pour que l’exploitation culturelle puisse perdurer. Un comité formé de sept membres assure sa direction. En temps normal, une cotisation annuelle d’une valeur de 60 francs (ou 100 francs pour un couple) permet d’intégrer l’association, tout en donnant accès à respectivement une ou deux entrées à un film, en plus de la projection qui clôture toujours leur AG annuelle. Elle compte actuellement plus de 220 membres.

Un nouveau départ pour les Ami-e-s du Royal

L’activité des Ami-e-s du Royal, plus soutenue dans sa période prépandémique, observait un ralentissement ces dernières années (contigu aux mises à l’arrêt qu’observait alors le secteur culturel dans son intégralité) ; amenuisement que diverses démarches récentes ont pour but d’endiguer. Elle a fait constituer un comité « élargi » permettant aux personnes motivées et intéressées de proposer leurs idées et mettre leurs compétences au service de l’offre culturelle du Royal, sans pour autant intégrer un comité officiel. Durant le dernier marché d’été, l’association a notamment tâché de donner davantage de visibilité à ses actions avec la tenue d’un stand informatif et promotionnel ludique.

Le 3 septembre, au Royal, se fêtait justement la Journée du Cinéma ; un évènement à portée nationale se déroulant dans les salles obscures des 4 horizons de la Suisse. Ce jour-là, l’entier des places vendues sont facturées 5 francs aux spectateurs. Pour sa part, le Royal avait en plus de cela proposé de quoi se restaurer tout au long de la journée pour accompagner les 6 projections des 6 longs-métrages prévues ce jour-là. Profitant du caractère symbolique de cette journée et prévoyant l’importante affluence qu’observerait alors le cinéma (qui a alors comptabilisé plus de 320 entrées), sous l’impulsion de Béatrice Béguin, les Ami-e-s du Royal ont installé un stand à l’entrée du Royal, où se relayaient des membres de l’association ou des comités, pour exposer leurs nouvelles démarches et « relancer leur dynamique » de façon « attrayante » .

En effet, une adhésion à prix spécial de 20 francs, ou 35 francs pour les couples, permet désormais d’intégrer les rangs des Ami-e-s du Royal jusqu’à leur prochaine assemblée annuelle (qui se tiendra en mars 2024), tout en permettant de bénéficier des mêmes contreparties que celles comprises dans la formule « habituelle ».

Cette visibilité a déjà motivé une vingtaine de nouveaux membres à rejoindre l’association pendant la journée, un chiffre dont ses responsables sont très satisfaits. Les Ami-e-s du Royal comptent proposer la formule susmentionnée jusqu’à la fin de l’année, et poursuivre le soutien qu’ils apportent au cinéma Royal. Pour sa part, Adeline Stern, l’exploitante du Royal, exprime son contentement face à ces différentes démarches, à la multiplication des projets et à ces soutiens bénévoles, se réjouissant d’observer l’affluence des gens dans les salles de cinéma, ce qu’elle explique « essentiel » au « bon moral » du Royal.

L.-G. Alloati