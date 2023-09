Retours radieux pour le Festi’Suisse

Le samedi 2 septembre s’est déroulé le festival « Festi’Suisse » à la grande salle de Bullet. L’évènement, au courant de la journée, a vu se succéder plusieurs concerts alternant ou regroupant les sociétés musicales locales devant un public nombreux, et ses organisateurs satisfaits.

Les conditions météorologiques radieuses ont permis le déroulement de la manifestation en extérieur, au grand bonheur de ses organisateurs et de plusieurs spectateurs.

Sous-titrée « une journée de musique et de folklore suisses », sa programmation accueillait des prestations musicales du Club des Yodleurs Edelweiss, des sonneurs de cloches de Bullet, du Cor à cœur, de l’Union Instrumentale de Sainte Croix, de L’Auberson, de la Montagnarde de Bullet avant que ces trois ensembles se réunissent pour le concert final, complétés par des élèves des classes primaires d’Isabelle Chavey (L’Auberson), de Janique Ferrari (Bullet), de Vanessa Suter (Sainte-Croix) et par les yodleurs du Club Edelweiss. Un rassemblement « fédérateur », expliquent ses organisateurs, puisque lesdites sociétés n’ont que très rarement joué ensemble depuis leurs créations respectives. Au lieu de jouer de leur côté, celles-ci ont collaboré « main dans la main » à l’élaboration d’une pièce, travaillant leurs prestations.

Retour sur le concert final

Pour le concert de clôture officielle, Loïc Sebile, directeur musical de l’Union Instrumentale de Sainte-Croix, épaulé par Dylan Magnin (directeur adjoint), avait élaboré une programmation musicale « made in Switzerland » permettant de mettre en valeur la musique du patrimoine. N’étant pas tout à fait familier avec celle-ci, il a puisé parmi ses connaissances issues de ses années de pratique musicale, et a fait appel aux références et suggestions des musiciens de l’orchestre.

Un aspect symbolique terminait le concert, puisque c’est avec la performance de « Jean d’en haut », une pièce de l’auteur-compositeur sainte-crix Michel Bühler, réorchestrée et adaptée pour l’occasion par Loïc Sebile, afin de pouvoir concilier les effectifs des trois ensembles que s’est clôturé le programme officiel, avec la collaboration des élèves présents des classes susmentionnées.

Une série d’œuvres de la main de compositeurs suisses ont ainsi résonné en plein air au courant de la journée, et pendant le concert de clôture, le festival gravitant autour de ce thème établi pour l’année 2023 par l’Association des Musiques, qu’ont décidé de suivre ses organisateurs. On y comptait des noms comme Etienne Crausaz, Jean Balissat, l’abbé Bovet, Fritz Rickli ou Otto Haas. Leur biographie et origine étaient exposées au public par Michel Bornoz, commentateur, apportant un élément informatif et pédagogique au concert. Loïc Sebile et Dylan Magnin se partageaient la direction de l’orchestre au fil des pièces.

Déroulement du festival

Le festival a débuté à 11h avec une partie officielle, offrant une prestation musicale de l’Union Instrumentale de L’Auberson qui a succédé aux discours des autorités et des organisateurs. La cérémonie a vu une prise de parole d’Éric Gueissaz, président de l’Instrum’, de Rachel Gueissaz, municipale de Sainte-Croix en charge de la culture, et de Maude Schreyer, syndique de Bullet, commune abritant l’évènement. Les deux élues ont notamment proposé un discours croisé, alternant leurs prises de parole. Celui-ci exposait l’aspect « rassembleur et fédérateur » du projet, dessinant les musiciens comme « des artisans de la joie », et la musique comme « un terrain fertile pour les grandes idées ». Le discours expliquait l’importance de « partager une passion musicale », malgré les diversités caractérisant les différents ensembles musicaux. Enfin, se préparant aux prestations musicales à venir, la syndique relatait l’importance de la pratique comme de l’écoute musicale, celle-ci se vivant « avec bonheur », tout en se pratiquant « avec le cœur ».

Les organisateurs et contributeurs présentaient également leurs remerciements envers les différents sponsors ayant permis la tenue de l’évènement, celui-ci dépendant grandement de leurs contributions, avant d’énoncer le vaste programme qui ponctuerait la journée.

Des grillades étaient proposées dès 12h, tandis que deux buvettes proposaient un service de boissons aux spectateurs, ainsi qu’un espace réservé aux sponsors et aux musiciens. En plus des nombreuses prestations musicales programmées, plusieurs animations étaient proposées au courant de l’après-midi, avec un château gonflable pour les enfants, et un stand de lancer de haches. En guise de souper, une fondue ou une assiette froide ont accueilli près de 200 personnes dans la grande salle de Bullet. Une soirée animée de 22h à 2h du matin par les Bandits Folkloriques.

L’entrée au festival était libre, aucune entrée n’étant perçue pour assister aux prestations musicales. L’évènement a accueilli de nombreuses rencontres et retrouvailles entre amis, musiciens ou entre connaissances de la région, permettant aux festivaliers de discuter entre eux ou avec les organisateurs ou d’échanger sur les prestations musicales, et de profiter des activités, tout en bénéficiant des buvettes et des espaces de restauration.

Au cours de la journée, en plus de l’activité des organisateurs, un grand nombre de bénévoles, dont plusieurs jeunes engagés, proches et amis des musiciens ou mélomanes locaux se relayaient pour assurer le service et assister le festival pour assurer son bon déroulement.

L.-G. Alloati