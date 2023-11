Récompense d’une vie de fromager

Le fromage à raclette confectionné par Adrian Tinguely a remporté le premier prix dans la catégorie fromage au lait cru lors des championnats du monde de la spécialité qui ont eu lieu à Morgins. La récompense d’une belle saison d’alpage pour le jeune fromager !

Du haut de ses 34 ans, Adrian Tinguely fabrique des fromages depuis dix-huit ans, en ayant tenu notamment comme indépendant et durant huit années au total les fromageries des Jordans au Val-de-Travers et celle de la Côte-aux-Fées. Cet été, c’est en Valais sur l’alpage du Pont, où les vaches paissent entre 1700 et 2000 mètres d’altitude, qu’Adrian a élu domicile durant 3 mois en tant qu’employé de la fromagerie Le Pont de Champéry, propriété d’Alexis Gex-Fabry. Pendant que son patron gère l’alpage du Pas de Chavanette, Adrian confectionne seul des fromages à raclette, du beurre de fromagerie et un peu de sérac. Les 28 et 29 octobre derniers, huitante-sept fromages à raclette, issus de sept pays et fabriqués par soixante-huit fromageries différentes, ont été dégustés lors des championnats du monde de la spécialité à Morgins. Si la majorité était valaisane, certaines meules ont fait le voyage depuis la France, l’Italie, la Belgique, la Roumanie et même le Canada où un Valaisan s’est exilé. Les fromages ont été dégustés, analysés et notés en fonction de la texture, l’arôme, le goût et l’apparence. Alors qu’Adrian est en train de racler à côté de la salle où sont remises les récompenses, on vient le féliciter sans que le fromager ne comprenne tout de suite pourquoi. Le fromage à raclette qu’Adrian a confectionné durant l’été vient de remporter le premier prix dans la catégorie de fromage au lait cru ! « Pour moi c’est l’accomplissement de ma saison à l’alpage. Une fierté et une récompense personnelle par rapport à mon parcours de vie », raconte heureux et ému le jeune fromager. On ne peut que lui souhaiter que ce prix soit le premier d’une longue série !