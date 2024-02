Radio Carnaval est de retour sur les ondes dès demain, avec pour mission de nous mettre dans l’ambiance carnavalesque durant toute une semaine. Cette année marque le grand retour des dédicaces sur les ondes, alors mettons-nous tous à l’écoute sur 94.3 FMR, DAB+ (8A) ou radio.carnaval.ch !

L’équipe de Radio Carnaval vous attend demain, dès 6h., dans ses locaux du Quartier du Progrès 26, pour lancer son Radio’day avec le verre de l’amitié. Les animations pour petits et grands se poursuivront toute la journée. À 9h., un croissant est offert avec le café, puis les plus jeunes pourront participer au tournoi de plaquettes juniors, ainsi qu’aux jeux de société avec une animatrice de la ludothèque. À midi, une pasta party viendra combler votre appétit afin que vous soyez en forme pour le tournoi de plaquettes pour adultes, à 14h. La journée se terminera avec une soirée tartiflette (sur inscription) à 20h. et en musique avec Thibaud Habegger. La buvette de la radio sera ouverte tous les jours entre 8h. et 23h. jusqu’au 9 février. N’hésitez pas à venir à la rencontre des animateurs et déguster, au passage, les paninis et croque-monsieur faits maison, ainsi que la fondue, ceci à toute heure du jour ! Mercredi 7 février, dès 19h., sera l’occasion pour vous de montrer vos talents de chanteurs avec le karaoké ! Ce même soir, entre 17h. et 20h., vous pourrez aussi venir vous procurer et charger vos bracelets/cartes cashless, qui reviennent comme unique moyen de paiement sur l’entier de la manifestation. Les membres de la radio seront là pour vous aider si besoin et cela vous évitera les files d’attente durant le week-end ! Et enfin, vendredi 9 février à 17h, Emiliano Pellegrini recevra dans son émission la conseillère d’État Valérie Dittli, accompagnée des deux nouveaux élus locaux à Berne, Pascal Broulis et Yvan Pahud, avant que ces derniers rejoignent la confrérie au centre sportif pour servir le repas !

Ambiance assurée

Les animateurs de Radio carnaval ont une semaine pour nous mettre dans l’ambiance ! La grille des programmes est sortie et vous y retrouverez 15 animateurs pour 14 émissions différentes de 6h à minuit. Il y en a pour tous les goûts ! Des émissions sportives, des enquêtes, des chroniques sur des chanteurs disparus, etc. et bien entendu de la musique pour tous ! Cette année marque le grand retour des dédicaces entre 11h. et 12h. avec les élèves de la classe 7P3 de Mélissa Staffoni. Vous trouverez la liste des titres disponibles et la marche à suivre aux pages 36 et 37 du livret de fête ou en scannant le QR-code ci-dessous. Alors venez nombreux à la rencontre des animateurs et tous sur les ondes de Radio Carnaval !