Piscine des Replans : le projet avance

Une tyrolienne à virages, une piste synthétique de descente en bouée, les innovations en projet à la piscine décoiffent. Associées à la rénovation des installations, elles devraient allonger la saison et doper la fréquentation dans les années à venir.

Que sont devenus les coopérateurs de la Société de la piscine de Sainte-Croix? La question se posait jeudi soir, 9 novembre, lors de la 56e assemblée annuelle tenue au Grand Hôtel des Rasses. Elle n’a réuni que huit participants, à savoir le comité provisoire et un sympathisant. Menée par Yvan Pahud, l’assemblée s’est notamment penchée sur le compte d’exploitation de l’exercice 2022. «Quand le déficit est inférieur à celui inscrit au budget, c’est une bonne nouvelle», a commenté Serge Gander, membre du comité provisoire de la Coopérative et représentant des autorités de Bullet. Les collectivités publiques s’engagent à éponger la perte au prorata de leurs habitants. Sainte-Croix a pris en charge un peu plus de 94’000 francs pour l’exercice 2022 et Bullet a assumé 12’500 francs. À noter que les recettes d’exploitation comptabilisées sont supérieures au budget et également au montant réalisé en 2021, a relevé la comptable Maïa Silveiredo.

Dernière fois en 2024 ?

Le budget 2024 présenté jeudi soir table sur des charges de 162’000 francs, soit 10’000 francs de plus qu’enregistré aux comptes 2022. Les postes «électricité» et «gaz» anticipent des augmentations, tandis que les frais d’entretien sont réduits à l’essentiel, les vénérables installations reprenant du service l’année prochaine, en principe pour la dernière fois.

Thibaud Pillard, gardien et garde-bains a résumé sa première saison d’activité. À commencer par une liste de travaux de peinture et de remise en état de la pelouse ainsi que l’aménagement d’un terrain de pétanque avant l’ouverture. Il a été ensuite rapidement «mis dans le bain», avec la résolution de quelques problèmes liés à la mise en route de la sonde qui libère le chlore, puis à la présence d’algues.

Les bassins ont été exploités pendant 86 jours, la météo contraignant à fermer tout ou partie des installations une quinzaine de jours. Le gardien et ses aides ont porté secours à trois enfants, ils ont soigné quelques cas de bobologie, mais aucun incident sérieux n’est à déplorer.

Le comité provisoire rempile

Le gardien et la tenancière de la buvette ont également mis sur pied des animations sportives et musicales au long de la saison. Claudine Schaer, secondée par sa fille Jessie, a assumé la vente de tickets d’entrée et la tenue de la buvette. À la fermeture des bassins, les deux femmes confiaient «n’avoir pas mesuré la quantité de travail que cela implique, souvent au boulot de 7h30 à 22h ou 22h30». Présent à l’assemblée, Alex Haarpainter a relevé le manque d’effectif pour «tenir la buvette, préparer à manger et vendre les tickets d’entrée». En conséquence, «les salades du buffet étaient bonnes, mais c’était un peu léger», a-t-il poursuivi.

Aucune démission ni candidature n’ayant été annoncée, le comité provisoire rempile, toujours sans président. Ses membres sont Thibaud Pillard, Arnaud Petitpierre, Maïa Silveiredo (représentant le boursier communal Jean-Michel Brandt), Yvan Pahud, municipal du tourisme à Sainte-Croix, son homologue bullaton Serge Gander, et Alexandre Jacques, secrétaire.

Pour l’été 2024, la société peut déjà compter sur Thibaud Pillard en tant que gardien. Et elle va recruter par voie d’annonce un-e responsable de la buvette, a noté Yvan Pahud. «J’espère vous voir souvent au bord du bassin et à la buvette», a lancé le gardien à l’adresse de son comité.