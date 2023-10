Musique et rando au Chasseron avec le Migros Hiking Sound

Le Migros Hiking Sound festival a posé ses scènes en plein air pour la première fois sur le massif du Chasseron, aux Rasses, le week-end passé.

C’est une rencontre inédite entre la randonnée et la musique qui a été proposée par le Migros Hiking Sound festival de samedi à dimanche passés, avec la collaboration de l’ADNV ainsi que le soutien financier des communes de Sainte-Croix et de Bullet.

« L’objectif pour nos communes est d’attirer des touristes et visiteurs dans notre magnifique Balcon du Jura. Cette manifestation, qui allie le sport en plein air et la musique, entre dans la vision que nous désirons. En découvrant notre région en été, les festivaliers auront peut-être envie de goûter à ce qu’elle offre », explique Yvan Pahud, vice-syndic de la commune de Sainte-Croix, en charge du projet.

Une récompense bien méritée

C’est un samedi aux températures timides mais un dimanche relativement ensoleillé qui a accueilli les marcheurs au village des Rasses où ils ont pu récupérer leur sac de provisions avant de commencer le parcours prévu par le festival. Départ au bas des remontées mécaniques pour atteindre le sommet du Chasseron à pied : un trajet de 6,7 k, soit deux à trois heures de marche.

Heureusement pour les randonneurs, une pause bien méritée au Campfire Stage, situé aux Avattes, a été prévue pour griller un cervelas tout en profitant des concerts proposés par de jeunes artistes suisses.

Malgré la présence du soleil le dimanche, c’est un vent sifflant qui a accompagné les marcheurs pour la seconde partie du parcours. Des crêtes jusqu’au sommet du Chasseron, les randonneurs ont été récompensés à l’arrivée par une scène en plein air avec une vue à couper le souffle sur les Alpes et le lac de Neuchâtel. C'est là que s'est tenue la seconde partie du festival : les concerts.

Les fans de rap ont été ravis par la présence de Stress, le samedi après-midi, tandis que les amateurs de reggaeton et de musique espagnole ont pu danser le dimanche avec Loco Escrito.

Objectif atteint

Même s’il est un peu tôt pour avoir un bilan précis, dans l'ensemble, les organisateurs font une analyse positive du week-end. « Malgré des conditions météorologiques pas idéales, plus de 1'000 personnes ont participé à l’évènement. Peut-être plus de Suisses allemands parce que le festival est plus connu de leur côté, mais l’objectif est atteint. De nouvelles personnes ont découvert la région du Balcon du Jura et ce, dans un cadre sympathique », explique Vincent Demiéville, responsable de l’office du tourisme de Sainte-Croix/Les Rasses.

Une seconde édition dans la région est donc envisageable. « La fermeture prochaine de l’ADNV dans la région ne devrait pas avoir d’impact sur cette manifestation, celle-ci étant principalement financée par les deux communes », explique Yvan Pahud.

« Comme pour chaque première édition, il y a des améliorations, des ajustements à réaliser, mais l’idée de ce festival dans le Balcon du Jura a du potentiel. Il permet de faire découvrir la région à un plus large public tout en en faisant profiter les commerces locaux », conclut Vincent Demiéville.

L’ADNV, ainsi que la Municipalité, tiennent à remercier toutes les personnes qui ont participé au projet : les remontées mécaniques, les restaurateurs et entreprises locales ainsi que les agriculteurs pour la mise à disposition de leurs terrains.

Texte et photos I. Gonin